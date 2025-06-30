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  • «Инфраструктура чуть ли не дворовая»: стало известно, с чем столкнется Юран в Турции

«Инфраструктура чуть ли не дворовая»: стало известно, с чем столкнется Юран в Турции

Сегодня, 09:23
3

Аналитик турецкого «Анкарагюджю» Хассан Абдуллаев рассказал об особенностях турецкой второй по силе лиги.

  • «Серик Беледиеспор» вышел в Первую лигу Турции (второй дивизион) по итогам сезона-2024/25.
  • 50% акций клуба купил бывший инвестор «Химок» Туфан Садыгов.
  • Он пригласил на пост главного тренера Сергея Юрана – тот согласился.

– Насколько в Первой лиге тяжело в плане логистики и инфраструктуры?

– Логистика достаточно удобная. Разве что в Эрзурум тяжеловато добираться, но это всe равно значительно легче, чем в России. А инфраструктура хромает. Хорошие стадионы только в больших городах – в них строили новые арены по государственной программе. Например, в Коджаэли или Сакарья, а вот в районных командах вроде Умрание или Пендик инфраструктура чуть ли не дворовая. С другой стороны, не могу сказать, что поля в плохом состоянии.

– А какой вообще сам футбол в Первой лиге?

– По большому счeту никто не делает ставку на техничную игру. Медленный темп, много борьбы за мяч. Всe строиться на единоборствах. Из обороны особо никто не выходит низом – только длинные передачи верхом. Если кто-то забивает, то садится в оборону. Вкладываться в техничных футболистов невыгодно, потому что за победы и ничьи дают очень маленькие выплаты по сравнению с Суперлигой. Трансляции почти ничего не приносят – по сути только букмекеры и федерация что-то платят.

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Источник: «Чемпионат»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Юран Сергей
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Комментарии (3)
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Pangolin
1751265572
Как раз как в Химках, привычно
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fakeid
1751266055
"Всe строиться на единоборствах" вы хоть читаете, что копируете? в источнике уже исправили.
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FFR
1751271133
Инфраструктура дело поправимое, можно подумать, что в российской 1 лиге прямо всё супер...
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