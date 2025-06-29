Генич раскритиковал «Динамо» из-за претензий к жеребьевке FONBET Кубка России

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал ситуацию с жеребьевкой Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Сообщалось, что жеребьевка прошла в записи и без представителей клубов.

«Динамо» осудило такой формат: «Не было никакой возможности контроля, что жеребьевка проходит честно и, самое главное, однократно».

РФС отверг обвинения, назвав их «оскорбительными и полностью противоречащими здравому смыслу».

«Даже в паузу российский футбол не перестаeт удивлять. Не понимаю, для чего симпатичный и яркий клуб, как «Динамо», идeт в открытый конфликт с РФС по поводу жеребьeвки.

Вот ради чего? К чему эти обвинения в фальсификации? Раньше представители клуба на всех эфирах с жеребьeвкой присутствовали? Что-то их не видел.

Только что вели переговоры о тренерском совмещении, искали компромисс, партнeрские отношения, все дела… И такое заявление. Не понимаю», – написал Генич в своем телеграм-канале.