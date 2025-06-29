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  • Генич раскритиковал «Динамо» из-за претензий к жеребьевке FONBET Кубка России

Генич раскритиковал «Динамо» из-за претензий к жеребьевке FONBET Кубка России

Сегодня, 21:18
5

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал ситуацию с жеребьевкой Пути РПЛ FONBET Кубка России.

  • Сообщалось, что жеребьевка прошла в записи и без представителей клубов.
  • «Динамо» осудило такой формат: «Не было никакой возможности контроля, что жеребьевка проходит честно и, самое главное, однократно».
  • РФС отверг обвинения, назвав их «оскорбительными и полностью противоречащими здравому смыслу».

«Даже в паузу российский футбол не перестаeт удивлять. Не понимаю, для чего симпатичный и яркий клуб, как «Динамо», идeт в открытый конфликт с РФС по поводу жеребьeвки.

Вот ради чего? К чему эти обвинения в фальсификации? Раньше представители клуба на всех эфирах с жеребьeвкой присутствовали? Что-то их не видел.

Только что вели переговоры о тренерском совмещении, искали компромисс, партнeрские отношения, все дела… И такое заявление. Не понимаю», – написал Генич в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Константина Генича
Россия. Кубок Динамо Генич Константин
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Комментарии (5)
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Интерес
1751222427
ПОтому что "Динамо" мечтало войти в группу с "Зенитом" и разгромить его,а с "Краснодаром" ...у них комплекс неполноценности.
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Skull_Boy
1751224462
Еще бы ты сказал что-то против, если жреш с их же руки
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NewLife
1751224770
Жополиз(
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Cleaner
1751225119
Генич, КАКОЕ отношение имеют переговоры о тренерском совмещении к ЖЕРЕБЬЕВКЕ Кубка России???????????????????????????
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прабабушка краба
1751225828
Да проведите жеребьёвку ещё раз, делов то
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