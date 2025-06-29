В РФС не считают тенденцией скандалы в клубах РПЛ

Президент РФС Александр Дюков высказался о проблемах клубов РПЛ, возникших в этом межсезонье.

– В межсезонье целый ряд крупных скандалов – с «Химками», «Торпедо», «Локомотивом». На первый взгляд, случаи разные, но вы не видите здесь какую‑то общую тенденцию?

– В целом, как вы сами сказали, у этих случаев нет взаимосвязи. Думаю, это простое стечение обстоятельств.