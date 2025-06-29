В РФС не считают тенденцией скандалы в клубах РПЛ

Президент РФС Александр Дюков высказался о проблемах клубов РПЛ, возникших в этом межсезонье.
– В межсезонье целый ряд крупных скандалов – с «Химками», «Торпедо», «Локомотивом». На первый взгляд, случаи разные, но вы не видите здесь какую‑то общую тенденцию?
– В целом, как вы сами сказали, у этих случаев нет взаимосвязи. Думаю, это простое стечение обстоятельств.
- «Химки» в прошлом сезоне заняли 12-е место в РПЛ, но объявили о приостановке деятельности из-за банкротства.
- ФИФА запретила «Локомотиву» регистрировать новых футболистов в течение трех трансферных окон из-за долга «Мариуполю».
- Совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и генеральный директор черно‑белых Валерий Скородумов заключены под стражу на 2 месяца по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.
Источник: «Матч ТВ»