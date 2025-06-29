Аршавин назвал позиции, которые следует усилить «Зениту»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался об усилении команды.

«Если Вендел уйдет, а я думаю, что он уйдет, «Зениту» нужно приобрести двух футболистов в центр поля, по идее, нужен центральный нападающий. Никаких новостей нет», – сказал Аршавин.