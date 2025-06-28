Клуб Роналду договорился с новым тренером

Бывший главный тренер «Бенфики», «Спортинга» и «Фенербахче» Жорже Жезуш станет новым главным тренером «Аль-Насра». Клуб, за который выступает нападающий Криштиану Роналду, договорился с португальским специалистом об условиях сотрудничества.
Контракт Жезуша с «Аль-Насром» будет рассчитан на один или два сезона. Его подпишут на следующей неделе в Мадриде.
Жезуш ранее тренировал другой саудовский клуб «Аль-Хиляль» в 2018–2019 и 2023–2025 годах. Сообщается, что 70-летний тренер будет получать по контракту с «Аль-Насром» значительно меньшую зарплату, чем в своей предыдущей команде из Рияда.
- Под руководством Жезуша «Аль-Хиляль» трижды выигрывал Суперкубок Саудовской Аравии и по разу выигрывал чемпионат и Кубок страны.
- 40-летний Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года, но за это время выиграл с клубом только неофициальный Арабский клубный кубок чемпионов.
Источник: Record