Клуб Роналду договорился с новым тренером

Бывший главный тренер «Бенфики», «Спортинга» и «Фенербахче» Жорже Жезуш станет новым главным тренером «Аль-Насра». Клуб, за который выступает нападающий Криштиану Роналду, договорился с португальским специалистом об условиях сотрудничества.

Контракт Жезуша с «Аль-Насром» будет рассчитан на один или два сезона. Его подпишут на следующей неделе в Мадриде.

Жезуш ранее тренировал другой саудовский клуб «Аль-Хиляль» в 2018–2019 и 2023–2025 годах. Сообщается, что 70-летний тренер будет получать по контракту с «Аль-Насром» значительно меньшую зарплату, чем в своей предыдущей команде из Рияда.