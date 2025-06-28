«У нас были контакты по этой теме»: РФС – о матче с Аргентиной

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился информацией о ходе обсуждений организации товарищеской встречи с аргентинской национальной командой. «У нас были контакты по этой теме», – процитировал его источник.

Ранее сообщалось о том, что Россия и Аргентина достигли соглашения о проведении товарищеского матча в ноябре 2025 года на московском стадионе «Лужники».

Напомним, российские команды, включая сборные, не допускаются к участию в международных соревнованиях, проводимых ФИФА и УЕФА, начиная с февраля 2022 года.