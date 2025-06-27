Дюков сказал, от чего зависит участие сборной России в ЧМ-2026

Президент РФС Александр Дюков до сих пор верит в попадание России на следующий чемпионат мира.
– У вас остается надежда на wild card для России на ЧМ-2026?
– Все возможно, да. Но это должна быть воля [президента ФИФА] Джанни Инфантино. Его добрая воля.
– Не так давно этот господин встретился с господином Трампом, и тот удивился, почему в ЧМ не смогут участвовать русские.
– Наверное, это дает надежду на то, какое решение может быть принято.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
- Россия забанена с 2022 года.
Источник: «РБ Спорт»