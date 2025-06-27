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  • Дюков сказал, от чего зависит участие сборной России в ЧМ-2026

Дюков сказал, от чего зависит участие сборной России в ЧМ-2026

Сегодня, 21:54
5

Президент РФС Александр Дюков до сих пор верит в попадание России на следующий чемпионат мира.

– У вас остается надежда на wild card для России на ЧМ-2026?

– Все возможно, да. Но это должна быть воля [президента ФИФА] Джанни Инфантино. Его добрая воля.

– Не так давно этот господин встретился с господином Трампом, и тот удивился, почему в ЧМ не смогут участвовать русские.

– Наверное, это дает надежду на то, какое решение может быть принято.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
  • Россия забанена с 2022 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Дюков Александр Инфантино Джанни
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Комментарии (5)
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Этот чудный мир
1751051537
Александр Дюков до сих пор верит в попадание России на следующий чемпионат мира....Да уж, наивности нет предела.
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Цугундeр
1751051881
Блевотина от души..
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Mirak92
1751052402
СВО закончить. Потом лет 5-10 ждат, пока все успокоюстся. Потом можно говорить и обсуждать. Дюкову 60-и нет, а уже нужно таблетки пить
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mutabor0992
1751053323
Порожняк!Чем ответит этот фраер???
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