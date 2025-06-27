Дюков сказал, от чего зависит участие сборной России в ЧМ-2026

Президент РФС Александр Дюков до сих пор верит в попадание России на следующий чемпионат мира.

– У вас остается надежда на wild card для России на ЧМ-2026?

– Все возможно, да. Но это должна быть воля [президента ФИФА] Джанни Инфантино. Его добрая воля.

– Не так давно этот господин встретился с господином Трампом, и тот удивился, почему в ЧМ не смогут участвовать русские.

– Наверное, это дает надежду на то, какое решение может быть принято.