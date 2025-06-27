Дюков – о разнице между зарплатами Черчесова и Карпина в сборной России: «Не считайте чужие деньги»

Президент РФС Александр Дюков не дал четкий ответ на вопрос о зарплате действующего тренера сборной России Валерия Карпина.
– Заработная плата прежнего главного тренера сборной – Станислава Черчесова – была известна всему миру. Сколько зарабатывает Карпин, насколько его контракт отличается от контракта Черчесова?
– Незначительно. Но не считайте чужие деньги.
- Черчесов возглавлял сборную с 2016 по 2021 год.
- Его сменил Карпин, который совмещал работу в национальной команде с «Ростовом», а теперь с «Динамо».
Источник: «РБ Спорт»