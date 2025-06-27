Дюков – о разнице между зарплатами Черчесова и Карпина в сборной России: «Не считайте чужие деньги»

Президент РФС Александр Дюков не дал четкий ответ на вопрос о зарплате действующего тренера сборной России Валерия Карпина.

– Заработная плата прежнего главного тренера сборной – Станислава Черчесова – была известна всему миру. Сколько зарабатывает Карпин, насколько его контракт отличается от контракта Черчесова?

– Незначительно. Но не считайте чужие деньги.