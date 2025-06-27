В «Сантосе» прокомментировали информацию о переговорах с вингером «Спартака»

Спортивный директор «Сантоса» Алешандре Маттос отреагировал на информацию о переговорах клуба с вингером «Спартака» Маркиньосом по поводу возможного трансфера в бразильский клуб.

«Это не так, мы не ведем работу по Маркиньосу», – сообщил Маттос.