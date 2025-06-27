В «Сантосе» прокомментировали информацию о переговорах с вингером «Спартака»

Спортивный директор «Сантоса» Алешандре Маттос отреагировал на информацию о переговорах клуба с вингером «Спартака» Маркиньосом по поводу возможного трансфера в бразильский клуб.
«Это не так, мы не ведем работу по Маркиньосу», – сообщил Маттос.
- Ранее издание Bola VIP сообщало, что Маттос предложил «Сантосу» кандидатуру Маркиньоса.
- В минувшем сезоне 25-летний бразилец провел за «Спартак» 37 матчей, забил 3 гола, отдал 13 передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.
- Контракт Маркиньоса с московским клубом рассчитан до лета 2027 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»