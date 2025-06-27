Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Титов объяснил, чем футболистам «Ростова» помог уход Карпина

Титов объяснил, чем футболистам «Ростова» помог уход Карпина

Сегодня, 11:21

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов проанализировал игру «Ростова» без Валерия Карпина.

  • Тренер покинул команду в феврале.
  • Карпина заменил Джонатан Альба.
  • Новый сезон стартует 18 июля.

«Понятно, что резко что-то поменять невозможно. И «Ростов» весной оставался командой Карпина, возможно, только футболисты немножко раскрепостились. Потому что когда с тобой работает тренер национальной сборной, амбициозный, с непростым характером и максимальными требованиями, конечно, ты все время в напряжении. После его ухода они немножко выдохнули и выдали несколько очень хороших матчей.

Но у «Ростова» нет огромного бюджета, они живут по средствам, и Ростов, как и Самара, – футбольный город, и болельщики там заслуживают большего», – сказал Титов.

Еще по теме:
«Ростов» объявил о подписании защитника «Зенита»
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
Названы 20 претендентов на приз имени Яшина
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Ростов Титов Егор Карпин Валерий
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Титов объяснил, чем футболистам «Ростова» помог уход Карпина
11:21
В РФС анонсировали появление в России футболиста уровня Овечкина в хоккее
11:01
4
Реакция «Динамо» на тяжелую травму Чавеса
10:38
Титов прокомментировал продление контракта со Станковичем
09:59
Московский клуб опубликовал претензию в адрес «Динамо»
09:50
2
Полузащитник «Динамо» порвал «кресты» и пропустит несколько месяцев
09:40
4
В «Динамо» намекнули на покупку Сергеева
09:32
Первак описал Сергеева одним прилагательным после отказа игрока «Спартаку»
08:34
5
Комбаров покинет «Спартак-2» и пойдет на повышение
08:19
Определились все пары 1/8 финала клубного ЧМ
07:46
1
Все новости
Все новости
У «Локо» внезапно перехватили Веру
11:53
В «Краснодаре» объяснили, за счет чего стали чемпионами
11:37
2
Выступавший в ЛЧ Ника Пилиев рассказал, где работает после игровой карьеры
10:19
1
Полузащитник «Динамо» порвал «кресты» и пропустит несколько месяцев
09:40
4
В «Динамо» намекнули на покупку Сергеева
09:32
Соболев – о сборах «Зенита»: «Все тяжелее и тяжелее»
08:49
2
Первак описал Сергеева одним прилагательным после отказа игрока «Спартаку»
08:34
5
Титов объяснил, почему Станкович ставит Денисова в состав «Спартака»
01:00
3
В «Краснодаре» ответили, сколько еще новичков клуб планирует подписать
00:48
Карпин прокомментировал победу в дебютном матче на посту тренера «Динамо»
00:36
5
Газзаев отреагировал на слова Дюкова о снятии бана с российского футбола в конце года
Вчера, 23:46
4
В Бразилии сообщили, когда Вендел вернется в «Зенит»
Вчера, 23:36
3
Титов высказался о трансферах «Спартака»: «Раньше все приходили за «ромбик», а сейчас?»
Вчера, 23:23
3
В «Динамо» прояснили судьбу Карраскаля, не вернувшегося из отпуска
Вчера, 23:00
2
Червиченко – о Пьяниче в ЦСКА: «Ветер, который просвистел мимо»
Вчера, 22:51
Федотов – о судьях РПЛ: «Если идет смена поколений, то Карасева надо убирать»
Вчера, 22:41
2
Определена дата медосмотра Сергеева в «Динамо»
Вчера, 22:31
Карпин четырьмя словами описал уровень 2DROTS
Вчера, 22:10
1
Реакция Ловчева на слова Дюкова о снятии бана с российского футбола в конце года
Вчера, 21:57
1
Антон Миранчук не вернется в «Локомотив» по двум причинам
Вчера, 21:47
Дюков одобрил перенос 100-летия «Зенита»: «Это математика»
Вчера, 21:35
40
«Динамо» одержало разгромную победу в дебютном матче Карпина
Вчера, 21:21
4
Червиченко сравнил популярность «Зенита» и «Спартака»
Вчера, 20:55
13
ВидеоВ «Зените» отреагировали на необычную травму молодого игрока
Вчера, 20:44
2
В «Краснодаре» сделали заявление о будущем Кордобы
Вчера, 20:33
ВидеоПервый гол «Динамо» при Карпине
Вчера, 20:00
3
«Ростов» объявил о подписании защитника «Зенита»
Вчера, 19:50
В «Ахмате» объяснили выбор нового тренера
Вчера, 19:40
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 