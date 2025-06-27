Титов объяснил, чем футболистам «Ростова» помог уход Карпина

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов проанализировал игру «Ростова» без Валерия Карпина.

Тренер покинул команду в феврале.

Карпина заменил Джонатан Альба.

Новый сезон стартует 18 июля.

«Понятно, что резко что-то поменять невозможно. И «Ростов» весной оставался командой Карпина, возможно, только футболисты немножко раскрепостились. Потому что когда с тобой работает тренер национальной сборной, амбициозный, с непростым характером и максимальными требованиями, конечно, ты все время в напряжении. После его ухода они немножко выдохнули и выдали несколько очень хороших матчей.

Но у «Ростова» нет огромного бюджета, они живут по средствам, и Ростов, как и Самара, – футбольный город, и болельщики там заслуживают большего», – сказал Титов.