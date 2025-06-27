Выступавший в ЛЧ Ника Пилиев рассказал, где работает после игровой карьеры

Бывший игрок ЦСКА, «Локомотива» Ника Пилиев сообщил, что теперь работает в «Газпроме».

– Я понимал, что после футбола мне в любом случае придется работать. Гендиректор «Кубани» помог устроиться в Москве.

– Что за место?

– «Газпром межрегионгаз». Работаю там уже три года – контролером газового хозяйства. Заключаем договора, поставляем газ, ведем учет. Если нужно поменять счетчик или поставить пломбу – вызывают нас.

– Работа нравится?

– В первую же неделю хотел уволиться (смеется). Я в жизни ничем кроме футбола не занимался: пришел, побегал на тренировке и поехал отдыхать – привык, что за меня все сделают. А тут надо выполнять требования начальства, соблюдать дедлайны. Меня сначала в архив засунули, бумаги разбирать – я вообще ничего не понимал. Тяжко, но за три года вроде освоился.