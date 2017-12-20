Пилиев: «Слуцкий не является топ-тренером даже по меркам РФПЛ. Карпин точно сильнее него»

Бывший игрок московского ЦСКА Ника Пилиев сравнил двух российских тренеров - Валерия Карпина и Леонида Слуцкого. Футболист работал с обоими.

– О Карпине вы отзывались с восторгом. Почему?

– Во-первых, дисциплина. В России это важно. Ребята говорили, что у Виктора Гончаренко в ЦСКА все тоже строго, пусть и немного по-другому. Во-вторых, Карпин сам участвовал в тренировках, показывал себя и смотрелся не хуже других. Как тренер Карпин точно посильнее, например, Слуцкого. На мой взгляд, Леонид Викторович – не топ-уровень даже для Премьер-лиги.