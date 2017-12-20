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    • Пилиев: «Слуцкий не является топ-тренером даже по меркам РФПЛ. Карпин точно сильнее него»

    Пилиев: «Слуцкий не является топ-тренером даже по меркам РФПЛ. Карпин точно сильнее него»

    Бывший игрок московского ЦСКА Ника Пилиев сравнил двух российских тренеров - Валерия Карпина и Леонида Слуцкого. Футболист работал с обоими.

    – О Карпине вы отзывались с восторгом. Почему?

    – Во-первых, дисциплина. В России это важно. Ребята говорили, что у Виктора Гончаренко в ЦСКА все тоже строго, пусть и немного по-другому. Во-вторых, Карпин сам участвовал в тренировках, показывал себя и смотрелся не хуже других. Как тренер Карпин точно посильнее, например, Слуцкого. На мой взгляд, Леонид Викторович – не топ-уровень даже для Премьер-лиги.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.12.2017 21:06
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    Комментарии (43)
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    ribavadim
    1513817536
    Если по личным игровым кондициям , то да. А мозгами???
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    Dimon 007
    1513827460
    Что правда то правда:)! Основная задумка Лёньки-это поменьше пропустить и попробовать забить:)! Мы увидели его уровень в сборной-спасибо. Что касается 3 чемпионств в РФПЛ.... там всё Гинер решает..., взять хотя бы год где в каждом матче были пенальти.... пусть в Макдональдс идёт работать.
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    каа
    1513831000
    Согласен ....
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    Чикомас
    1513838920
    Сравните результаты. Слуцкий- вывел команду в 1/4 в Л.Ч. А так же 3-чемпа, 3- кубка и суперкубка (у спартака кстати, вообще один суперкубок за всю историю).Карпин-2 серебра и все. Что касается сборной, то не будь его, мы вообще не поехали бы на Ч.Е. Никто не говорит что он тренер европейского уровня, но из современных российских- он самый титулованный.Вот так.
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    ПФК ЦСКА Моscow
    1513842669
    ну Пилиеву-то виднее, он топ игрок
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    OfaZavr
    1513843921
    Мнение суперзвезды мирового масштаба учтем, кому как не ему знать про уровень тренера.
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    paracetamol
    1513845859
    Когда Ростов окажется в ФНЛ, посмотрим, что он скажет.
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    sined1951
    1513860432
    Я такого игрока не помню. Просидел на лавке, а теперь дает оценки людям, которые в футболе сделали больше него в 1000 раз. Не понимаю, почему администрация сайта Бомбардир занимается дискредитацией нашего чемпионата, его игроков и тренеров, публикуя высказывания никчемных иностранных игроков, которые в нашем чемпионате были проездом?
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    Konb48
    1513882141
    Это Пилиев так мстит Слуцкому, что тот его в основу не ставил, а потом сбагрил, как игрока ниже среднего уровня. Слишком себя он высоко ценит! А по факту что? Ничего! Да, может, не ноль, но и не футболист уровня РФПЛ. Очнись, Пилиев, вернись в реальность
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    ologreds
    1694991696
    numo529797
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