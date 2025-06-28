Ника Пилиев «переобулся» насчет уровня Слуцкого: «Готов признать, что он топ!»

Бывший полузащитник ЦСКА Ника Пилиев вспомнил выступление под руководством Леонида Слуцкого.

– В первом матче против «МЮ» в 2009 году мы скрутились 0:1. Потом проиграли «Москве», и Хуанде Рамоса уволили. Так что на следующую игру с «Манчестером» нас повез Слуцкий. Прикольный был матч. Вели 3:1, давили. 85-я минута, стою на бровке, готовлюсь выйти на поле – и тут вдруг Скоулз забивает головой.

Трибуны после этого как с цепи сорвались. Болельщики и футболисты работали в одном темпе – у меня голова кругом шла. Тогда-то и понял, что такое «Ферги тайм». При таком раскладе удержать преимущество в один мяч было практически невозможно. В итоге Валенсия нам воткнул на 91-й после рикошета.

– Тот матч против «МЮ» стал для тебя чуть ли не последним в составе ЦСКА. Почему Слуцкий тебя зачехлил?

– Зачехлил – слишком громкое слово. Да, раньше я и сам резко высказывался про Слуцкого, говорил, что он не топ-тренер для России – во мне говорила обида. Но став старше понял, что был не прав. Готов переобуться и признать, что Слуцкий – топ! Тренер головой отвечает за результат, поэтому может ставить кого считает нужным. В ЦСКА у меня не получилось точно не из-за Слуцкого.