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  • Ника Пилиев «переобулся» насчет уровня Слуцкого: «Готов признать, что он топ!»

Ника Пилиев «переобулся» насчет уровня Слуцкого: «Готов признать, что он топ!»

Сегодня, 13:55
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Бывший полузащитник ЦСКА Ника Пилиев вспомнил выступление под руководством Леонида Слуцкого.

– В первом матче против «МЮ» в 2009 году мы скрутились 0:1. Потом проиграли «Москве», и Хуанде Рамоса уволили. Так что на следующую игру с «Манчестером» нас повез Слуцкий. Прикольный был матч. Вели 3:1, давили. 85-я минута, стою на бровке, готовлюсь выйти на поле – и тут вдруг Скоулз забивает головой.

Трибуны после этого как с цепи сорвались. Болельщики и футболисты работали в одном темпе – у меня голова кругом шла. Тогда-то и понял, что такое «Ферги тайм». При таком раскладе удержать преимущество в один мяч было практически невозможно. В итоге Валенсия нам воткнул на 91-й после рикошета.

– Тот матч против «МЮ» стал для тебя чуть ли не последним в составе ЦСКА. Почему Слуцкий тебя зачехлил?

– Зачехлил – слишком громкое слово. Да, раньше я и сам резко высказывался про Слуцкого, говорил, что он не топ-тренер для России – во мне говорила обида. Но став старше понял, что был не прав. Готов переобуться и признать, что Слуцкий – топ! Тренер головой отвечает за результат, поэтому может ставить кого считает нужным. В ЦСКА у меня не получилось точно не из-за Слуцкого.

  • Слуцкий тренировал ЦСКА в 2009-2016 годах.
  • С командой он трижды брал РПЛ.
  • Сейчас Слуцкий тренирует «Шанхай Шэньхуа».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа ЦСКА Пилиев Ника Слуцкий Леонид
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Комментарии (3)
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Интерес
1751110896
А где у Пилиева в итоге "получилось"?
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Mirak92
1751111140
Оо топ футболист вылез, у меня малолетки лучше играют во дворе )
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