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Дюков высказался о банкротстве «Химок»

Сегодня, 18:43

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с закрытием «Химок».

  • Клуб из-за долгов не получил лицензию для участия в следующем сезоне РПЛ.
  • «Химки» существовали с 1997 года.
  • Сегодня их исключили из списка членов РФС.

– Когда и как вам стало известно о ситуации в «Химках»?

– Эта ситуация стала очевидна в начале года. У клуба и его акционеров изначально не было планов прекращать деятельность ФК «Химки», клуб не планировал прекращать выступления в РПЛ.

Наоборот, акционеры и владельцы заверяли, что финансовые проблемы клуба временные. Они видели возможности решения этих проблем, занимались поиском финансирования, обещали до завершения процедуры лицензирования эти проблемы решить. Попытки они действительно предпринимали, но не получилось.

По сути, заявления о том, что они снимаются с соревнования, не было. Им был дан срок, чтобы решить проблемы, они их не решили.

Лицензия не была выдана, «Химки» подали апелляцию, но у апелляционного комитета не было никаких оснований, чтобы ее удовлетворить.

К сожалению, итогом стало то, что «Химки» не примут участие в следующем сезоне РПЛ, хотя по спортивному принципу они это заслужили.

– Усилится ли контроль за клубами после этого?

– Система мониторинга финансового состояния клубов не является догмой, она постоянно меняется и совершенствуется. Это касается и российского и международного футбола.

Постоянно пересматриваются требования, подходы к работе. Они актуализируются, исходя из существующих тенденций. Безусловно, РФС учтет ту ситуацию, которая произошла с «Химками», в своей работе.

– Есть ли понимание того, какие меры нужно принять, чтобы переломить тенденцию прекращения существования многих клубов, в том числе из РПЛ?

– Многие клубы – это явное преувеличение, мы говорим лишь о нескольких. Это жизнь. Назовите мне футбольную лигу, в которой у клубов не было банкротств и финансовых проблем. Это жизнь, это ее часть.

Возьмите бизнес – компании появляются, развиваются, добиваются успеха, а потом под воздействием разных факторов и в силу разных обстоятельств прекращают существование.

Повальной ликвидации футбольных клубов не происходит. Если говорить о финансовом состоянии, то оно в целом стабильно.

Если говорить о «Химках» – ряд обстоятельств привел к ситуации, в которой оказался клуб.

Надо сказать спасибо игрокам – несмотря на задержки зарплаты, какого-то тихого саботажа с их стороны не было, в каждой игре «Химки» оказывали сопротивление своим соперникам и набрали достаточное количество очков.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Химки Дюков Александр
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