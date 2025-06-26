Судья Перезва, «сдавший» руководство «Торпедо», получил повышение

Футбольный арбитр Максим Перезва введен в резервный список судей РПЛ.
Это произошло после участия 35-летнего рефери в «деле «Торпедо».
- Руководители московского клуба пытались надавить на арбитра с целью противоправного влияния на результат матчей.
- Они предлагали судьям денежное вознаграждение.
- В итоге Перезва «сдал» боссов «Торпедо», написав заявление в правоохранительные органы. Было заведено уголовное дело, а его фигуранты арестованы.
Это не единственное изменение в списке судей РПЛ.
В основной список предложено включить Ивана Сараева, Инала Танашева и Владислава Целовальникова, в резервный – Максима Перезву, Веру Опейкину, Антона Фролова, Юрия Карпова и Артура Федорова.
Исключены из списка будут Владислав Безбородов, Евгений Турбин, Артем Любимов и, возможно, Алексей Амелин.
Источник: «Спорт-Экспресс»