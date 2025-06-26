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Бывшего спартаковца пожизненно дисквалифицировали в Медиалиге

Сегодня, 13:46

Экс-защитник «Спартака», «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков больше не сможет работать в Медиалиге.

О пожизненном бане тренера «БроукБойз» объявил президент МФЛ Николай Осипов.

«Виталий Дьяков стремится к профессиональной карьере в будущем. Решение по бессрочной дисквалификации Дьякова как тренера может пагубно сказаться на его будущей карьере.

Поэтому совместно с руководителями «БроукБойз» было принято решение о том, что Дьяков самостоятельно, бессрочно покидает пост главного тренера «Броуков».

Но если мы говорим русским языком и понятными терминологиями, Виталий Дьяков, как и господин Киряков, пожизненно и бессрочно дисквалифицированы в рамках активности Медиалиги. Это решение лиги», – сказал Осипов.

  • Конфликт Дьякова с президентом Медиалиги произошел в воскресенье в полуфинале МФЛ «БроукБойз» – «СиндЕкат» (2:2: 3:4 Б).
  • Была вероятность снятия клуба с турнира, но в итоге от столь радикального шага отказались.

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Источник: Спортс’’
Россия. Премьер-лига Медиафутбол БроукБойз Дьяков Виталий
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Комментарии (1)
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Arvlad
1750935500
А причём Спартак? Он в основном игрок Ростова, а Спартаке был "дядькой" в двойке...
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