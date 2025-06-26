Бывшего спартаковца пожизненно дисквалифицировали в Медиалиге

Экс-защитник «Спартака», «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков больше не сможет работать в Медиалиге.

О пожизненном бане тренера «БроукБойз» объявил президент МФЛ Николай Осипов.

«Виталий Дьяков стремится к профессиональной карьере в будущем. Решение по бессрочной дисквалификации Дьякова как тренера может пагубно сказаться на его будущей карьере.

Поэтому совместно с руководителями «БроукБойз» было принято решение о том, что Дьяков самостоятельно, бессрочно покидает пост главного тренера «Броуков».

Но если мы говорим русским языком и понятными терминологиями, Виталий Дьяков, как и господин Киряков, пожизненно и бессрочно дисквалифицированы в рамках активности Медиалиги. Это решение лиги», – сказал Осипов.