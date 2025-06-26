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Раскрыта зарплата Месси в «Интере Майами»

Сегодня, 13:13

Опубликован рейтинг зарплат в МЛС. Лидером оказался нападающий «Интера Майами» Лионель Месси.

1. Лионель Месси («Интер Майами»), гарантированный годовой доход – 20,4 миллиона долларов;

2. Лоренцо Инсинье («Торонто») – 15,4;

3. Серхио Бускетс («Интер Майами») – 8,8;

4. Мигель Альмирон («Атланта Юнайтед») – 7,9;

5. Ирвинг Лосано («Сан-Диего») – 7,6;

6. Федерико Бернардески («Торонто») – 6,3;

7. Эмиль Форсберг («Нью-Йорк РБ») – 6,03;

8. Жорди Альба («Интер Майами») – 6;

9. Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси») – 5,8;

10. Жонатан Бамба («Чикаго Файр») – 5,6.

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Источник: ассоциация игроков МЛС
США. МЛС Аргентина. Примера Интер Майами Месси Лионель
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