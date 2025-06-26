Раскрыта зарплата Месси в «Интере Майами»

Опубликован рейтинг зарплат в МЛС. Лидером оказался нападающий «Интера Майами» Лионель Месси.
1. Лионель Месси («Интер Майами»), гарантированный годовой доход – 20,4 миллиона долларов;
2. Лоренцо Инсинье («Торонто») – 15,4;
3. Серхио Бускетс («Интер Майами») – 8,8;
4. Мигель Альмирон («Атланта Юнайтед») – 7,9;
5. Ирвинг Лосано («Сан-Диего») – 7,6;
6. Федерико Бернардески («Торонто») – 6,3;
7. Эмиль Форсберг («Нью-Йорк РБ») – 6,03;
8. Жорди Альба («Интер Майами») – 6;
9. Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси») – 5,8;
10. Жонатан Бамба («Чикаго Файр») – 5,6.
Источник: ассоциация игроков МЛС