Канчельскис объяснил, почему Семака нельзя сравнивать с Романцевым

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил тренерский уровень Сергея Семака.

«Сергея Семака нельзя сравнивать с Романцевым, Сeминым, Бышовцем, Бесковым и Газзаевым. Приблизиться к ним – да, но встать рядом – нет.

Сергей Богданович выигрывает чемпионства, но сопротивления в чемпионате нет, лишь в последние два года проснулись конкуренты», – сказал Канчельскис.