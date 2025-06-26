Канчельскис объяснил, почему Семака нельзя сравнивать с Романцевым

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил тренерский уровень Сергея Семака.
«Сергея Семака нельзя сравнивать с Романцевым, Сeминым, Бышовцем, Бесковым и Газзаевым. Приблизиться к ним – да, но встать рядом – нет.
Сергей Богданович выигрывает чемпионства, но сопротивления в чемпионате нет, лишь в последние два года проснулись конкуренты», – сказал Канчельскис.
- Семак привел «Зенит» к 6 чемпионствам подряд.
- В минувшем сезоне РПЛ титул впервые достался «Краснодару».
- Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.
Источник: «Советский спорт»