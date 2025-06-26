Быстров высказался об аресте руководства «Торпедо»

Владимир Быстров прокомментировал скандальную ситуацию с участием «Торпедо».

На прошлой неделе владелец, директор и бухгалтер «Торпедо» были арестованы.

Их подозревают в попытке противоправного влияния на результат матчей.

Не исключено, что «Торпедо» заменят в РПЛ на «Оренбург».

«Если за дело судят, если вскрываются факты всяких договорняков и подкупов, то правильно делают. Давно этим нужно было заняться!

Не думаю, что людей судят просто так. Значит, есть за что. Когда все говорили, что происходят какие-то странные матчи, РФС созывал свою комиссию из пенсионного фонда, которые не могли сказать ни да, ни нет. Даже не прокукарекать.

Ничего не находили. Для меня в некоторых матчах факты были налицо. Невозможно так ошибиться. Примеры приводить не буду.

У нас сейчас идут расследования – людей сажают. Пускай вскрывают. Зачем я буду говорить свои предположения? Чтобы меня потом начали судить? У нас за лeгкие высказывания отстраняют от футбола.

Почему это бардак? Может быть, наоборот, пытаются очистить нечисть. Бардака я не вижу: дети тренируются, школы работают, поля строятся», – сказал Быстров.