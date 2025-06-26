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Быстров высказался об аресте руководства «Торпедо»

Сегодня, 00:40
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Владимир Быстров прокомментировал скандальную ситуацию с участием «Торпедо».

  • На прошлой неделе владелец, директор и бухгалтер «Торпедо» были арестованы.
  • Их подозревают в попытке противоправного влияния на результат матчей.
  • Не исключено, что «Торпедо» заменят в РПЛ на «Оренбург».

«Если за дело судят, если вскрываются факты всяких договорняков и подкупов, то правильно делают. Давно этим нужно было заняться!

Не думаю, что людей судят просто так. Значит, есть за что. Когда все говорили, что происходят какие-то странные матчи, РФС созывал свою комиссию из пенсионного фонда, которые не могли сказать ни да, ни нет. Даже не прокукарекать.

Ничего не находили. Для меня в некоторых матчах факты были налицо. Невозможно так ошибиться. Примеры приводить не буду.

У нас сейчас идут расследования – людей сажают. Пускай вскрывают. Зачем я буду говорить свои предположения? Чтобы меня потом начали судить? У нас за лeгкие высказывания отстраняют от футбола.

Почему это бардак? Может быть, наоборот, пытаются очистить нечисть. Бардака я не вижу: дети тренируются, школы работают, поля строятся», – сказал Быстров.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Торпедо Быстров Владимир
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Комментарии (2)
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Грузчик
1750888833
Зачем я буду говорить свои предположения? Чтобы меня потом начали судить? У нас за лeгкие высказывания отстраняют от футбола.\\\\\\\\\\ А перед сказал --правильно делают. Давно этим нужно было заняться!
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да помойка, да позор
1750892363
вова вырос, а порой влезает туда, куда не стоит, а вот если знал почему молчал
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