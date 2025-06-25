Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Ташуев проанализировал работу Станковича в «Спартаке»: «У него есть проблемы»

Ташуев проанализировал работу Станковича в «Спартаке»: «У него есть проблемы»

Сегодня, 17:46

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».

– У «Спартака» остались те же футболисты, что и были. У красно-белых хороший состав. Слышал, что еще идет борьба за Сергеева. Иван может усилить «Спартак», потому что он хорошо играет во вратарской площади. Красно-белые должны бороться за чемпионство в новом сезоне. У клуба есть дух победителей. «Спартаку» нужно обыгрывать команды второй восьмерки, потому что они уже научились играть против топ-соперников.

– Как оцените работу тренера Станковича?

– Обыкновенный тренер, структура игры такая же, ориентированная на фланги. Везде есть нюансы. Например, «Ахмат» мог забить два мяча «Спартаку». Красно-белые тоже наказывали нас за индивидуальные ошибки. У Станковича есть проблемы в организации игры, но у меня и у других тренеров тоже есть нюансы.

По цифрам у «Ахмата» был великолепный сезон, а по исполнению – не очень. Махачкалинское «Динамо» тоже показало «Спартаку» в этом сезоне. Станкович должен более скрупулезно готовиться к матчам. Ничего особенного в сербском тренере нет, все ко всем могут подготовиться. Сейчас информации о каждом тренере очень много. Нюансы определяют тренерское мастерство.

  • Сезон стартует 18 июля.
  • «Спартак» проводит сборы в Тарасовке.
  • Москвичи не брали РПЛ с 2017 года.

Еще по теме:
Тарханов: «Юран, Шалимов, Талалаев не слабее Станковича» 3
«Мы не должны повторять ошибок»: Станкович прокомментировал начало сборов «Спартака» 1
Станкович прокомментировал изменения в тренерском штабе «Спартака» 6
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Ташуев Сергей Станкович Деян
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Российским госкомпаниям могут ограничить расходы на футбол
17:26
5
У Смолова есть варианты в двух странах
17:00
1
Орещук заявил, что в уходе Николича виновато руководство ЦСКА
16:54
1
«Шэньхуа» Слуцкого разгромил аутсайдера
16:28
35-летний Ерохин оформил дубль в товарищеском матче «Зенита»
15:57
1
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
15:41
1
Амбициозное заявление спартаковца Маркиньоса перед сезоном
15:12
8
Самым популярным футболистом в России оказался не россиянин
14:56
4
Бывший форвард «Зенита» жалеет, что перешел в команду
14:35
4
Определен самый популярный клуб России
14:10
18
Все новости
Все новости
Быстров заявил, что «Краснодар» – самый популярный клуб России
17:55
Ташуев проанализировал работу Станковича в «Спартаке»: «У него есть проблемы»
17:46
Тарханов: «Юран, Шалимов, Талалаев не слабее Станковича»
17:18
2
Довбня назвал цель «Спартака» на сезон: «Не обделаться!»
17:07
Спартаковец Максименко – о цели на сезон: «У самурая есть только путь»
16:18
2
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
15:41
1
Амбициозное заявление спартаковца Маркиньоса перед сезоном
15:12
8
Самым популярным футболистом в России оказался не россиянин
14:56
4
Бывший форвард «Зенита» жалеет, что перешел в команду
14:35
4
Определен самый популярный клуб России
14:10
18
Орещук: «Не пойду работать в «Спартак» даже за 100 миллионов»
14:02
14
Задержан 69-летний основатель «Анжи»
12:53
8
Медведев – о вероятном невыигрыше «Зенитом» 2-го сезона РПЛ подряд: «Типун вам на язык!»
12:17
19
Орещук: «Что мешает ЦСКА поставить Березуцких?»
10:49
10
РФС: «ФИФА и УЕФА готовы к возвращению России»
10:43
16
Лопырева описала Карпина одним прилагательным
10:11
10
Владелец «Акрона»: «Футбол в России никаким образом не окупаем»
09:55
3
В «Динамо» рассказали о джентльменском соглашении со «Спартаком»
09:43
11
Ломаев покинул «Крылья Советов» после 5 лет в клубе
09:08
2
Таранов прокомментировал назначение Черчесова в «Крылья Советов»: «Бардак полнейший!»
09:02
4
«Мы не должны повторять ошибок»: Станкович прокомментировал начало сборов «Спартака»
08:24
1
Мостовой видит Соболева основным форвардом «Зенита»: «Почему нет?»
08:18
2
Лопырева отдала сына в футбольную академию Смолова, с которым встречалась
08:03
1
Спартаковец Маркиньос начал переговоры о возвращении в Бразилию
07:42
14
Радимов назвал единственную позицию, требующую усиления в «Локомотиве»: «Все остальные линии на пять баллов»
01:40
7
Станкович прокомментировал изменения в тренерском штабе «Спартака»
00:46
6
Гурцкая раскритиковал работу спортивного директора «Спартака»
Вчера, 23:50
3
В Швейцарии раскрыли, сколько «Зенит» заплатит «Сьону» за товарищеский матч
Вчера, 23:39
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 