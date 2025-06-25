Ташуев проанализировал работу Станковича в «Спартаке»: «У него есть проблемы»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».

– У «Спартака» остались те же футболисты, что и были. У красно-белых хороший состав. Слышал, что еще идет борьба за Сергеева. Иван может усилить «Спартак», потому что он хорошо играет во вратарской площади. Красно-белые должны бороться за чемпионство в новом сезоне. У клуба есть дух победителей. «Спартаку» нужно обыгрывать команды второй восьмерки, потому что они уже научились играть против топ-соперников.

– Как оцените работу тренера Станковича?

– Обыкновенный тренер, структура игры такая же, ориентированная на фланги. Везде есть нюансы. Например, «Ахмат» мог забить два мяча «Спартаку». Красно-белые тоже наказывали нас за индивидуальные ошибки. У Станковича есть проблемы в организации игры, но у меня и у других тренеров тоже есть нюансы.

По цифрам у «Ахмата» был великолепный сезон, а по исполнению – не очень. Махачкалинское «Динамо» тоже показало «Спартаку» в этом сезоне. Станкович должен более скрупулезно готовиться к матчам. Ничего особенного в сербском тренере нет, все ко всем могут подготовиться. Сейчас информации о каждом тренере очень много. Нюансы определяют тренерское мастерство.