Самым популярным футболистом в России оказался не россиянин

Спортс” и агентство Signal (part of ONY) выявили самых популярных спортсменов в России.
Самым популярным спортсменом оказался Александр Овечкин.
Топ-10 выглядит так.
1. Александр Овечкин (хоккей).
2. Даниил Медведев (теннис).
3. Камила Валиева (фигурное катание).
4. Лионель Месси (футбол).
5. Криштиану Роналду (футбол).
6-7. Александра Трусова (фигурное катание).
6-7. Алина Загитова (фигурное катание).
8. Александр Головин (футбол).
9. Анна Щербакова (фигурное катание).
10. Евгения Медведева (фигурное катание).
С методикой исследования можно ознакомиться здесь.
Источник: Спортс