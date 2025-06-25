Самым популярным футболистом в России оказался не россиянин

Спортс” и агентство Signal (part of ONY) выявили самых популярных спортсменов в России.

Самым популярным спортсменом оказался Александр Овечкин.

Топ-10 выглядит так.

1. Александр Овечкин (хоккей).

2. Даниил Медведев (теннис).

3. Камила Валиева (фигурное катание).

4. Лионель Месси (футбол).

5. Криштиану Роналду (футбол).

6-7. Александра Трусова (фигурное катание).

6-7. Алина Загитова (фигурное катание).

8. Александр Головин (футбол).

9. Анна Щербакова (фигурное катание).

10. Евгения Медведева (фигурное катание).

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.