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Роналдо прокомментировал назначение Анчелотти в сборную Бразилии

Сегодня, 09:17

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо высказался о назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера команды.

«Приход Анчелотти – это здорово. Я хорошо знаю Карло – отличный командный человек, располагает игроков к себе, создает победную атмосферу; у него есть опыт завоевания трофеев.

Анчелотти очень похож на Луиса Фелипе Сколари – они оба отцы для команды. У Сколари были скучные тренировки, но все отдавались ради него и ради команды», – сказал Роналдо.

  • У Анчелотти контракт до конца чемпионата мира-2026.
  • Именно после назначения итальянца Бразилия официально получила путевку на ЧМ-2026.
  • Для 66-летнего Анчелотти это 1-й опыт работы со сборной.

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Источник: ESPN
Бразилия. Серия А Италия. Серия А Бразилия Анчелотти Карло Роналдо
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