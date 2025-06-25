Роналдо прокомментировал назначение Анчелотти в сборную Бразилии

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо высказался о назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера команды.
«Приход Анчелотти – это здорово. Я хорошо знаю Карло – отличный командный человек, располагает игроков к себе, создает победную атмосферу; у него есть опыт завоевания трофеев.
Анчелотти очень похож на Луиса Фелипе Сколари – они оба отцы для команды. У Сколари были скучные тренировки, но все отдавались ради него и ради команды», – сказал Роналдо.
- У Анчелотти контракт до конца чемпионата мира-2026.
- Именно после назначения итальянца Бразилия официально получила путевку на ЧМ-2026.
- Для 66-летнего Анчелотти это 1-й опыт работы со сборной.
Источник: ESPN