Роналдо прокомментировал назначение Анчелотти в сборную Бразилии

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо высказался о назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера команды.

«Приход Анчелотти – это здорово. Я хорошо знаю Карло – отличный командный человек, располагает игроков к себе, создает победную атмосферу; у него есть опыт завоевания трофеев.

Анчелотти очень похож на Луиса Фелипе Сколари – они оба отцы для команды. У Сколари были скучные тренировки, но все отдавались ради него и ради команды», – сказал Роналдо.