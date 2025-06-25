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Радимов дал совет Сафонову

Сегодня, 00:30
2

Владислав Радимов ответил, нужно ли Матвею Сафонову уходить из «ПСЖ».

Сообщалось, что российским вратарем интересуются «Галатасарай» и «Борнмут».

– Сафонову надо играть. Трофеи – это одно дело, но спортсмену надо играть.

– Есть шанс выиграть конкуренцию у Доннаруммы?

– Нет. Это объективно. Он знал, куда шел. Доннарумма – это глыба.

Если будет хорошее предложение, то надо подумать. Одно дело в возрасте далеко за 30 сидеть и наслаждаться жизнью в «ПСЖ». За игровой практикой Сафонову нужно менять команду.

  • В этом сезоне 26-летний Сафонов провел за «ПСЖ» 17 матчей, пропустил 13 голов, провел 7 игр на ноль.
  • Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 20 миллионов евро.
  • Контракт Сафонова с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей Радимов Владислав
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Комментарии (2)
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Пригожин Женя
1750801420
В принципе Матвей все выиграл все что можно на клубном уровне за первый год в псж.. теперь может поиграть в кайф
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kramarenkow
1750803556
Зачем вы ведётесь на однодневные телеграм-каналы, группы и прочую ерунду по прогнозам? Есть же надёжный и проверенный годами сервис. В любом поиске найдёте по фразе: «серебряный прогноз сайт» МАТЧ ТВ сюжет показывал.
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