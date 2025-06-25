Радимов дал совет Сафонову

Владислав Радимов ответил, нужно ли Матвею Сафонову уходить из «ПСЖ».
Сообщалось, что российским вратарем интересуются «Галатасарай» и «Борнмут».
– Сафонову надо играть. Трофеи – это одно дело, но спортсмену надо играть.
– Есть шанс выиграть конкуренцию у Доннаруммы?
– Нет. Это объективно. Он знал, куда шел. Доннарумма – это глыба.
Если будет хорошее предложение, то надо подумать. Одно дело в возрасте далеко за 30 сидеть и наслаждаться жизнью в «ПСЖ». За игровой практикой Сафонову нужно менять команду.
- В этом сезоне 26-летний Сафонов провел за «ПСЖ» 17 матчей, пропустил 13 голов, провел 7 игр на ноль.
- Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 20 миллионов евро.
- Контракт Сафонова с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.
Источник: «Матч ТВ»