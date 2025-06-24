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Стало известно, где Кузяев хочет продолжить карьеру

Сегодня, 21:45
2

Российский полузащитник Далер Кузяев намерен остаться в Европе после ухода из «Гавра».

Варианты с переходом в «Зенит» или ЦСКА рассматриваются, но в крайнем случае и только на большую зарплату.

«Его представители работают над тем, чтобы устроить полузащитника в один из клубов Испании, Франции или Италии, где нуждаются в универсальных качествах Кузяева.

Речь идет об «Алавесе» и новичке Ла Лиги «Овьедо», французских «Ницце», «Страсбуре» и «Бресте», а также «Парме», «Кальяри» и «Лечче» из Серии А.

На данный момент прорабатываются эти варианты, но игрок пока не был предложен и официальных переговоров нет. Все зависит от финансовой составляющей.

Кузяев хотел бы получать примерно ту же сумму, что и в «Гавре» – около 350 тысяч евро. При этом возвращение в Россию рассматривается как крайний вариант, и в этом случае запрос по зарплате будет значительно выше», – сообщил источник.

  • 32-летний Кузяев провел в «Гавре» два сезона.
  • Его статистика: 46 матчей, 4 гола, 2 ассиста.
  • Французский клуб не продлил контракт с игроком.

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Источник: Sport24
Франция. Лига 1 Гавр Кузяев Далер
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Комментарии (2)
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FFR
1750791775
Человек хочет жить в Европе.
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Эмом
1750793028
Если он не понадобился клубу который еле как избежал вылета в Лигу 2, как ЦСКА и Зенит может рассмотреть в крайнем случае)?
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