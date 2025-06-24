Стало известно, где Кузяев хочет продолжить карьеру

Российский полузащитник Далер Кузяев намерен остаться в Европе после ухода из «Гавра».

Варианты с переходом в «Зенит» или ЦСКА рассматриваются, но в крайнем случае и только на большую зарплату.

«Его представители работают над тем, чтобы устроить полузащитника в один из клубов Испании, Франции или Италии, где нуждаются в универсальных качествах Кузяева.

Речь идет об «Алавесе» и новичке Ла Лиги «Овьедо», французских «Ницце», «Страсбуре» и «Бресте», а также «Парме», «Кальяри» и «Лечче» из Серии А.

На данный момент прорабатываются эти варианты, но игрок пока не был предложен и официальных переговоров нет. Все зависит от финансовой составляющей.

Кузяев хотел бы получать примерно ту же сумму, что и в «Гавре» – около 350 тысяч евро. При этом возвращение в Россию рассматривается как крайний вариант, и в этом случае запрос по зарплате будет значительно выше», – сообщил источник.