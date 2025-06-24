Черчесов выступил с пожеланием к Семаку

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о закончившейся гегемонии «Зенита» в РПЛ.

«Во-первых, «Зенит» нужно немного оставить в покое, потому что мы видим, какая конкурентная среда. Поэтому никто и ничего не будет дарить, как и не дарил «Зениту» шесть лет, они сами добивались. Пожелаю Сергею Семаку, чтобы в этом сезоне команда была более целеустремленной. Конкуренция растет, команды усиливаются.

Другое дело, что на примере некоторых клубов видно, что иногда новые хорошие футболисты не усиливают команду. Давайте дождемся [начала сезона], главное, чтобы мы говорили про футбол, потому что было много моментов, связанных с клубами, с лицензиями, с судейскими ошибками. Если брать в пропорции, то было обсуждение 75 процентов других моментов, 25 оставалось футболу. Хотелось бы, чтобы было наоборот», – сказал Черчесов.