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Черчесов выступил с пожеланием к Семаку

Сегодня, 17:16
3

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о закончившейся гегемонии «Зенита» в РПЛ.

«Во-первых, «Зенит» нужно немного оставить в покое, потому что мы видим, какая конкурентная среда. Поэтому никто и ничего не будет дарить, как и не дарил «Зениту» шесть лет, они сами добивались. Пожелаю Сергею Семаку, чтобы в этом сезоне команда была более целеустремленной. Конкуренция растет, команды усиливаются.

Другое дело, что на примере некоторых клубов видно, что иногда новые хорошие футболисты не усиливают команду. Давайте дождемся [начала сезона], главное, чтобы мы говорили про футбол, потому что было много моментов, связанных с клубами, с лицензиями, с судейскими ошибками. Если брать в пропорции, то было обсуждение 75 процентов других моментов, 25 оставалось футболу. Хотелось бы, чтобы было наоборот», – сказал Черчесов.

  • «Зенит не выиграл РПЛ впервые с 2019 года.
  • Впервые в истории титул достался «Краснодару».
  • Новый сезон стартует 18 июля.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Черчесов Станислав Семак Сергей
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Комментарии (3)
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ПалкоВводецъ007
1750779386
Никакой конкуренции у Зенита нет. 12 очков сами подарили аутсайдерам. Следующий сезон покажет, что прошлый это была досадная ошибка! Зенит чемпион. Гыгыгы
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andr45
1750781940
«новые хорошие футболисты не усиливают команду. » ЧЕРЧЕСОВ Например, Соболев, Энрике, ...
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Тинез Розоп
1750782031
Брехло усатое. Только и ждёт , когда Семак свалит, чтоб усы свои в газовую трубу засунуть…
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