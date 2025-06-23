Челестини высказался о «багаже Николича» в ЦСКА

Новый главный тренер ЦСКА Фабио Челестини упомянул работу своего предшественника Марко Николича.
«Я ждал, когда смогу познакомиться с командой. Первые впечатления отличные, у нас хорошая команда.
Мы можем отталкиваться от результатов, которые команда показала в последние пять месяцев.
Потому что команда работала очень хорошо, и мы здесь, чтобы закрепить успех», – заявил Челестини.
- Швейцарец заключил контракт по схеме «2+1».
- В минувшем сезоне он оформил золотой дубль с «Базелем».
- Николич ушел в АЕК.
Источник: CSKA TV