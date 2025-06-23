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Челестини высказался о «багаже Николича» в ЦСКА

Сегодня, 17:46

Новый главный тренер ЦСКА Фабио Челестини упомянул работу своего предшественника Марко Николича.

«Я ждал, когда смогу познакомиться с командой. Первые впечатления отличные, у нас хорошая команда.

Мы можем отталкиваться от результатов, которые команда показала в последние пять месяцев.

Потому что команда работала очень хорошо, и мы здесь, чтобы закрепить успех», – заявил Челестини.

  • Швейцарец заключил контракт по схеме «2+1».
  • В минувшем сезоне он оформил золотой дубль с «Базелем».
  • Николич ушел в АЕК.

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Источник: CSKA TV
Россия. Премьер-лига АЕК ЦСКА Николич Марко Челестини Фабио
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