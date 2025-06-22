Канчельскис сравнил российский футбол и «Дом-2»

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис считает, что российский футбол похож на реалити-шоу «Дом-2».

«У нас происходит какой-то бардак в футболе. Каждый день какой-то скандал на скандале. Клубы банкротятся, кому-то лицензию не дают, в сборной России какие-то странные акции с песнями проводят.

Такое ощущение, что подводят к шоу-бизнесу. Всe это напоминает «Дом-2», где уже написан сценарий и каждый выполняет свою роль. Смешно просто и, наверное, люди смеются, которые до этого работали в федерации футбола. Это какая-то клоунада.

Им самим там как? Руководителям нашим не стыдно довести до такого? Я не понимаю, как можно было довести до такого бардака. Просто ужас. Каждой новостью «веселят» народ. К сожалению, сейчас над футболом издеваются. Сидят там, кроссворды разгадывают. Любят говорить: «У нас сейчас там одна программа, потом будем идти по другой программе развития».

У нас была советская программа: мы играли, выигрывали, и все нас боялись. Теперь мы идeм по другим программам, и все над нами смеются», – сказал Канчельскис.