Ташуев рассказал, как мог возглавить клуб Лиги 1

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев рассказал, что мог в прошлом возглавить «Нант» и «Маккаби» из Тель-Авива.

«Российские тренеры не работают в Европе, потому что нас просто не зовут. Тут и политика тоже. Лет восемь назад у меня был маленький шанс возглавить «Нант», у меня был знакомый французский агент. Ещe был вариант с «Маккаби» из Тель-Авива, который сын Кройфа тренировал.

Что касается «Нанта», то друг сказал, что поговорит со спортивным директором. Президенту клуба озвучили фамилию из России, на что он ответил: «Я всe понимаю, но меня не поймут, если тренер будет из России».

То есть им неважно, главное, чтобы не из России. Вот поэтому мы не работает за рубежом, двойные стандарты. Тогда «Нант» принял мой тезка Сержиу Консейсау. Но надо отдать ему должное, что он поднял команду. Я следил, было интересно. Это я к тому, что если наших тренеров не зовут туда, зачем нам звать к себе их специалистов?

Я работаю 33 года, я прошeл все чемпионаты России! Работал в самых нищих командах, которые снимались с чемпионата. Я прошeл большой путь с самых низов. Я этим горжусь. Я успешно играл против многих топовых тренеров – Эмери, Виллаша-Боаша, Хуанде Рамоса, Луческу. А у меня команды были слабенькие.

Обычно тренеров, которые поднимают такие команды, то их двигают дальше, но не у нас. Я многого достиг своим трудом и способностями. А ведь я простой детский тренер из Грозного. Но я ставил цель и еe достиг. Много ли детских тренеров достигают такого уровня? Я воспитал массу футболистов, и тренерами сейчас работают многие мои бывшие игроки. Мне есть чем гордиться», – сказал Ташуев.