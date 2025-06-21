«Хорошо, что Ширвиндт не застал это»: Грушевский – о ситуации с «Торпедо»

Артист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал ситуацию вокруг «Торпедо».

«Торпедо» вернулось в РПЛ спустя 2 года.

Выступление клуба в сезоне оказалось под вопросом из-за попытки подкупа судьи.

Заменить «Торпедо» в РПЛ может «Оренбург».

«В сезон войдем с некоторыми знаками вопроса. Искали замену «Химкам» сначала, а теперь оказалось, что проблемы появились у «Торпедо». Хорошо, что такие знаменитые болельщики «Торпедо», как Александр Анатольевич Ширвиндт или, скажем, Аркадий Михайлович Арканов, не застали этот скандал при жизни.

Может быть, «Торпедо» все же сыграет в РПЛ, но здесь покажет только время. Читал, что Александр Медведев в случае дисквалификации «Торпедо» предлагает вернуть в РПЛ «Оренбург». Считаю, что это будет полная дискредитация спортивных принципов и базовых ценностей, которые имеют для болельщиков первостепенное значение. Надеюсь, что до этого не дойдет и «Торпедо» вышло в РПЛ честным путем. Эта новость всех шокировала», – сказал Грушевский.