Гурцкая оценил вероятность ухода Барко из «Спартака» летом

Агент, блогер Тимур Гурцкая высказался о возможном уходе Эсекьеля Барко из «Спартака».
«Большая вероятность есть. Он может уехать во «Фламенго».
«Фламенго» легко может платить зарплату до 3 миллионов долларов. Они говорят, что у них даже 4 миллиона есть зарплата. Соответственно, если он на 2,5… Он в «Спартаке» получает меньше. Конечно, он может начать капризничать и вернуться в Латинскую Америку.
Специалисты говорят, что вероятность очень высока – больше 50 процентов. По крайней мере, «Спартак» получит предложение, при котором Барко начнет капризничать», – сказал Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
- 26-летний Барко провел в минувшем сезоне за «Спартак» 36 матчей, забил 14 голов, отдал 9 передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 14 миллионов евро.
Источник: Sport24