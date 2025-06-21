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  • Гурцкая оценил вероятность ухода Барко из «Спартака» летом

Гурцкая оценил вероятность ухода Барко из «Спартака» летом

Сегодня, 21:58

Агент, блогер Тимур Гурцкая высказался о возможном уходе Эсекьеля Барко из «Спартака».

«Большая вероятность есть. Он может уехать во «Фламенго».

«Фламенго» легко может платить зарплату до 3 миллионов долларов. Они говорят, что у них даже 4 миллиона есть зарплата. Соответственно, если он на 2,5… Он в «Спартаке» получает меньше. Конечно, он может начать капризничать и вернуться в Латинскую Америку.

Специалисты говорят, что вероятность очень высока – больше 50 процентов. По крайней мере, «Спартак» получит предложение, при котором Барко начнет капризничать», – сказал Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

  • 26-летний Барко провел в минувшем сезоне за «Спартак» 36 матчей, забил 14 голов, отдал 9 передач.
  • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 14 миллионов евро.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Барко Эсекьель Гурцкая Тимур
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Комментарии (1)
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...уефан
1750532790
...заткни уже своё "хайли-лайкли"...
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