Гурцкая оценил вероятность ухода Барко из «Спартака» летом

Агент, блогер Тимур Гурцкая высказался о возможном уходе Эсекьеля Барко из «Спартака».

«Большая вероятность есть. Он может уехать во «Фламенго».

«Фламенго» легко может платить зарплату до 3 миллионов долларов. Они говорят, что у них даже 4 миллиона есть зарплата. Соответственно, если он на 2,5… Он в «Спартаке» получает меньше. Конечно, он может начать капризничать и вернуться в Латинскую Америку.

Специалисты говорят, что вероятность очень высока – больше 50 процентов. По крайней мере, «Спартак» получит предложение, при котором Барко начнет капризничать», – сказал Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».