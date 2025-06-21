Тукманов призвал закрыть «к чертовой матери» российский футбол, если в ситуации «Торпедо» замешан «Оренбург»

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал точку зрения, что «Оренбург» может быть причастен к ситуации в московском клубе.

– Адвокат Соболева предполагает, что в деле «Торпедо» мог участвовать «Оренбург».

– Не думаю, что это возможно. Всe-таки есть корпоративная этика. Руководители клубов – достаточно закрытый круг людей, их там всего три десятка человек. Они друг друга знают.

И если принимать эту версию, тогда вообще надо разогнать весь футбол к чeртовой матери. Мы пока строим предположения, но пока я не верю в эти обвинения.