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  • Тукманов призвал закрыть «к чертовой матери» российский футбол, если в ситуации «Торпедо» замешан «Оренбург»

Тукманов призвал закрыть «к чертовой матери» российский футбол, если в ситуации «Торпедо» замешан «Оренбург»

Сегодня, 20:43
12

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал точку зрения, что «Оренбург» может быть причастен к ситуации в московском клубе.

– Адвокат Соболева предполагает, что в деле «Торпедо» мог участвовать «Оренбург».

– Не думаю, что это возможно. Всe-таки есть корпоративная этика. Руководители клубов – достаточно закрытый круг людей, их там всего три десятка человек. Они друг друга знают.

И если принимать эту версию, тогда вообще надо разогнать весь футбол к чeртовой матери. Мы пока строим предположения, но пока я не верю в эти обвинения.

  • «Торпедо» вернулось в РПЛ спустя 2 года.
  • Выступление клуба в сезоне оказалось под вопросом.
  • Заменить «Торпедо» в РПЛ может «Оренбург».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Торпедо Оренбург
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Комментарии (12)
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russkiisergei
1750528316
там замешан ПОЗОР РОССИИ - зенит!!! и правление РФС. 100%
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Тинез Розоп
1750528424
А куда мы тогда футбольного эксперта и комментатора Губерниева денем?…
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Кузьмич на трибуне
1750529145
Лишили лицензии Черноморец и Химки, теперь добрались до Торпедо. А почему тогда не Самарские Крылышки??? Самарский губер в открытую сказал, что судьям платили. Как то странно получается. Видимо хотят затащить Оренбург в РПЛ.Как бы ещё не обвинили Краснодар и Галицкого в подкупе судейского корпуса с целью стать чемпионами. Какой то мутный бардак в РФС,РПЛ.
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...уефан
1750530282
...все! Всегда! Знали всё! Секретом в узких заинтересованных кругах это не было. Просто, раньше ни кто, никого не сдавал и тем более, не подставлял. Ну, иногда по-мелочам. Что произошло? Вдруг! Либо месть за что-то, по принципу - "Сгорел сарай, гори и хата", либо расчистка поляны, кем-то под своё "Поле чудес"...
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Vratarь
1750532549
Оренбург подсказывал Торпедо кому и сколько заносить?
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