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  • Добровинский: «Ситуация с «Торпедо» может быть выгодна «Оренбургу»

Добровинский: «Ситуация с «Торпедо» может быть выгодна «Оренбургу»

Сегодня, 14:10
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Sport Baza пообщалось с адвокатом Александром Добровинским. Он представляет интересы владельца «Торпедо» Леонида Соболева.

«Добровинский считает, что удар по клубу может быть выгоден «Оренбургу» – если с московского клуба снимут очки, «Оренбург» может попасть в РПЛ.

По словам Добровинского, в деле нет факта передачи денег, а обвинение строится только на показаниях судьи Максима Перезвы. По версии судьи, директор «Торпедо» Валерий Скородумов несколько раз предлагал ему деньги за нужный результат. При этом в материалах дела указано, что судья заявил в полицию не сразу, а лишь на второй раз.

По словам Добровинского, Соболев никогда не встречался с Перезвой. Адвокат также удивлен тем, что Перезву три раза назначали на игры «Торпедо» – по этому поводу защита Соболева планирует обратиться за уточнением к РФС. Владелец «Торпедо» отрицает все обвинения и отказался от дачи показаний», – написал источник на основе общения с Добровинским.

Прямая речь адвоката Добровинского:

«Господин Соболев бьeт все рекорды и строит замечательный стадион. Туда вложены большие деньги. Это первый момент, который мне очень интересно рассмотреть.

Второй момент: если все напасти свалятся на «Торпедо» и клуб будет лишен очков совершенно надуманно, то тогда поднимается другой клуб – «Оренбург». Говорят, что, если на небе зажигаются звезды, это кому-то нужно. Я не удивлюсь, если в скором времени к Соболеву кто-то подойдeт и скажет: а ты по дешeвке продай клуб».

  • «Торпедо» вернулось в РПЛ спустя 2 года.
  • Выступление клуба в сезоне оказалось под вопросом.
  • Заменить «Торпедо» в РПЛ может «Оренбург».

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Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Торпедо Оренбург
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Комментарии (4)
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Айболид
1750506180
г-н "Дубровский" , вы адвокат или обвинитель ?
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andrei-sarap-yandex
1750509877
МОЖЕТ ???? ДОКАЖИ
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Прокс
1750511030
Клоун,как и вся Москва- Швея!!!
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