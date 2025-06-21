Андреев высказался на тему причастности «Оренбурга» к ситуации вокруг «Торпедо»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал точку зрения, что клуб может быть причастен к ситуации в «Торпедо».

– Адвокат владельца «Торпедо» предположил, что к делу может быть причастен «Оренбург», может ли это быть правдой?

– Когда предъявляются такого рода обвинения, никто не будет выносить это на общее обозрение, если нет фактуры. Значит, обвинения в сторону «Торпедо» имеют место быть – должны реагировать. Не думаю, что это дело сфабриковано ради чьего-то интереса.

Как «Оренбург» может быть причастен? Если всего этого не было, никаких последствий и не будет. А если у адвоката Соболева, владельца «Торпедо», есть доказательства, что «Оренбург» причастен к этому делу, пусть показывает их. Это ерунда – есть факты, а додумывать можно что угодно.