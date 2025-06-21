Губерниев: «Промес после освобождения будет той мессией, которая поможет российскому футболу»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал экстрадицию Квинси Промеса в Нидерланды.

– Хотели бы увидеть его возвращение в Россию после заключения?

– Думаю, нам как раз жизненно необходим будет Квинси Промес со своим житейским опытом, видением поля. Боюсь, что без него точно не проживем, поэтому с нетерпением будем ждать его возвращения.

Думаю, Промес как раз и будет той мессией, которая поможет российскому футболу. Мы без него никуда не годимся, это совершенно точно.