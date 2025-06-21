Губерниев: «Промес после освобождения будет той мессией, которая поможет российскому футболу»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал экстрадицию Квинси Промеса в Нидерланды.
– Хотели бы увидеть его возвращение в Россию после заключения?
– Думаю, нам как раз жизненно необходим будет Квинси Промес со своим житейским опытом, видением поля. Боюсь, что без него точно не проживем, поэтому с нетерпением будем ждать его возвращения.
Думаю, Промес как раз и будет той мессией, которая поможет российскому футболу. Мы без него никуда не годимся, это совершенно точно.
- Промес ранее был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Квинси выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
- Промес находился в ОАЭ с 24 января 2024 года, куда приехал на сборы вместе со «Спартаком», однако по их окончании правоохранительные органы Эмиратов задержали игрока при попытке покинуть страну.
Источник: Sport24