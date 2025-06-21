Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Губерниев: «Промес после освобождения будет той мессией, которая поможет российскому футболу»

Губерниев: «Промес после освобождения будет той мессией, которая поможет российскому футболу»

Сегодня, 13:56
6

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал экстрадицию Квинси Промеса в Нидерланды.

– Хотели бы увидеть его возвращение в Россию после заключения?

– Думаю, нам как раз жизненно необходим будет Квинси Промес со своим житейским опытом, видением поля. Боюсь, что без него точно не проживем, поэтому с нетерпением будем ждать его возвращения.

Думаю, Промес как раз и будет той мессией, которая поможет российскому футболу. Мы без него никуда не годимся, это совершенно точно.

  • Промес ранее был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • Квинси выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
  • Промес находился в ОАЭ с 24 января 2024 года, куда приехал на сборы вместе со «Спартаком», однако по их окончании правоохранительные органы Эмиратов задержали игрока при попытке покинуть страну.

Еще по теме:
Гришин – об экстрадиции Промеса: «Ничего страшного, посидит» 1
Губерниев отреагировал на экстрадицию Промеса цитатой из «Кавказской пленницы» 5
Кадры прилета Промеса в Нидерланды для отбытия тюремного срока 7
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Польша. Кубок Промес Квинси Губерниев Дмитрий
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АК 68
1750504219
Да, обязательно, возьмут его на матч тв, начальником над губером и будет Квинси ему мозг выносить.
Ответить
лошадка35
1750505417
Ага, наркоты подвезет
Ответить
Круче чем вареные яица
1750505827
Черножопый зек спасает российский футбол, смотрите во всех кинотеатрах мира! :))))
Ответить
АлексМак
1750508731
смешно
Ответить
The only one
1750509898
Это жжжу не с проста. Видимо между губой и наркодилером были какие то особые делишки...
Ответить
DMитрий
1750511923
5 раз перечитал... ГУБА про что изрыгнул? Что он имел ввиду? Из данного текста я понял, что у него будут перебои с поставками и возможно не очень качественные: Боюсь, что без него точно не проживем, поэтому с нетерпением будем ждать его возвращения.
Ответить
Главные новости
Мостовой одной фразой прокомментировал победу над Карпиным
16:17
1
Андреев высказался на тему причастности «Оренбурга» к ситуации вокруг «Торпедо»
15:35
2
Зобнина осудили за реакцию на выходку Мостового: «Вот такие пошли игроки в «Спартаке»
15:13
1
Бухгалтер «Торпедо» арестована вслед за владельцем клуба
15:00
3
Даку предложили московскому клубу после срыва трансфера в «Зенит»
14:55
4
Медведев: «Юбилейный сезон «Зенита» начнется только сейчас»
14:44
22
Добровинский: «Ситуация с «Торпедо» может быть выгодна «Оренбургу»
14:10
4
Суд не отпустил владельца «Торпедо» под залог – известна сумма
13:42
2
Кечинов объяснил невостребованность Джикии в РПЛ
13:36
2
3 возможных наказания «Торпедо» за подкуп судьи
13:25
11
Все новости
Все новости
ФотоМостовой и Карпин пожали руки после очного матча
15:59
2
Карпин: «Некоторые позиции «Динамо» надо усилить»
15:29
2
«Торпедо» должно остаться в РПЛ»: арестованный владелец клуба призвал компаньонов не жалеть денег на клуб
14:50
1
Медведев: «Юбилейный сезон «Зенита» начнется только сейчас»
14:44
22
В «Акроне» раскрыли новую цель Дзюбы
14:38
Добровинский: «Ситуация с «Торпедо» может быть выгодна «Оренбургу»
14:10
4
Губерниев: «Промес после освобождения будет той мессией, которая поможет российскому футболу»
13:56
5
Суд не отпустил владельца «Торпедо» под залог – известна сумма
13:42
2
Кечинов объяснил невостребованность Джикии в РПЛ
13:36
2
3 возможных наказания «Торпедо» за подкуп судьи
13:25
11
Сутормин может оказаться в ЦСКА
13:13
4
Суд избрал меру пресечения владельцу «Торпедо»
12:51
5
Барко вернулся в «Спартак» из отпуска, несмотря на интерес из Южной Америки
12:42
3
Ташуев оценил идею объединить чемпионаты России и Беларуси
12:29
Карпин объяснил, почему Россия не может выиграть ЧМ/Евро
12:19
5
«Зенит» перевел «Барселоне» деньги на трансфер Нико
12:11
5
ВидеоАлекперов – на вопрос, будет ли «Спартак» чемпионом: «Он и так чемпион»
11:58
9
Ротенберг: «Зенит» подвел весь Санкт-Петербург»
11:27
9
Реакция Зобнина на трансфер Заболотного в «Спартак»: «Выстреливали футболисты еще хуже»
11:20
4
Зобнин прокомментировал оскорбительную выходку Мостового в адрес «Спартака»
11:05
6
В «Зените» ответили, оправдывает ли себя трансфер Соболева
10:44
3
Гришин – об экстрадиции Промеса: «Ничего страшного, посидит»
10:11
1
Фото«Локомотив» объявил об уходе двух игроков
10:03
1
Губерниев отреагировал на экстрадицию Промеса цитатой из «Кавказской пленницы»
09:55
5
Потенциальные новички отказываются идти в «Торпедо» из-за вероятного снятия команды с РПЛ
09:45
4
ФотоКадры прилета Промеса в Нидерланды для отбытия тюремного срока
09:35
7
Календарь РПЛ на сезон 2025/2026
09:23
Канчельскис: «В России давно катастрофа с футболом, каждый год все хуже и хуже»
09:15
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 