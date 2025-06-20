Николич впервые высказался об уходе из ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Марко Николич объяснил, почему ушел в АЕК.

Серб возглавил армейцев прошлым летом.

Под его руководством команда стала бронзовым призером РПЛ и выиграла FONBET Кубок России.

Николич покинул клуб, выкупив свой контракт.

«ЦСКА – отличный клуб, где я завел друзей. Я налаживал контакты во всех командах, в которых работал.

Было несколько волшебных слов от людей из АЕКа. Самую большую роль сыграл хороший проект, амбиции, позитивная энергия, которую они мне дали, четкие цели, и я захотел быть частью этого проекта», – заявил Николич.