Президент «Урала» Иванов: «Готовы заменить «Торпедо» в РПЛ»

Григорий Иванов, президент «Урала», выразил готовность клуба заменить «Торпедо» в РПЛ.

Руководители «Торпедо» задержаны.

Их обвиняют в попытке противоправного влияния на результаты матчей.

«Торпедо» из-за этого может потерять место в РПЛ.

«С руководством РПЛ не общаемся по вопросу «Торпедо». Только вчера новость вышла и не знаю всех причин. «Урал» готов заменить «Торпедо». У нас есть состав, любой клуб можем заменить. Не хотелось бы, чтобы «Торпедо» не по спортивным причинам не смогло принять участие в РПЛ. Ребята заслужили все-таки.

Не знаю, как дальше будет разворачиваться ситуация. Пока эта информация только в прессе, конкретики никакой нет», – сказал Иванов.