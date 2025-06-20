Ташуев назвал клуб РПЛ, в который нужно перейти Кузяеву

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев предложил экс-полузащитнику «Гавра» Далеру Кузяеву перейти в клуб из Грозного.

«Уверен, любой клуб РПЛ хотел бы подписать Далера. Он очень уникальный и ценный футболист. У него был хороший период в «Гавре», почему в прошлом сезоне у него не сложилось – не знаю.

Он профессионал с большой буквы, который относится к себе щепетильно. У него правильная ментальность и хорошая работоспособность. Он всегда понимает, что от него требует тренер на поле, и выполняет это. Это очень ценное качество, потому что он воплощает идеи тренера.

Почему бы ему не вернуться к истокам, в «Ахмат», где он начинал свой путь и карьеру? Рашид Рахимов нашeл его молодым мальчиком, и потом он пошeл дальше. Думаю, он может туда вернуться. Будет красивый жест, если вернeтся и завершит карьеру», – сказал Ташуев.