Кержаков отреагировал на возобновление карьеры брата

Александр Кержаков высказался о том, что его брат Михаил возобновил карьеру и подписал годичный контракт с «Зенитом».

«Очень рад за брата. Считаю, что для команды уровня «Зенита» такой вратарь как Михаил, является огромным плюсом.

Понятно, что основной голкипер сейчас Латышонок, его подменяет Адамов. Но если мы говорим о третьем номере, то лучше варианта, чем Михаил, не найти.

Это свой воспитанник, опытный футболист. Он своим примером показывает всем игрокам, какой должна быть трудоспособность.

Он держит себя в прекрасной физической форме и тренируется больше, чем некоторые основные вратари.

У Михаила прекрасные отношения внутри коллектива. Зачем использовать молодого голкипера как третьего номера, если он должен играть и получать игровую практику?» – заявил Александр Кержаков.