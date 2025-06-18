Кержаков отреагировал на возобновление карьеры брата

Александр Кержаков высказался о том, что его брат Михаил возобновил карьеру и подписал годичный контракт с «Зенитом».
«Очень рад за брата. Считаю, что для команды уровня «Зенита» такой вратарь как Михаил, является огромным плюсом.
Понятно, что основной голкипер сейчас Латышонок, его подменяет Адамов. Но если мы говорим о третьем номере, то лучше варианта, чем Михаил, не найти.
Это свой воспитанник, опытный футболист. Он своим примером показывает всем игрокам, какой должна быть трудоспособность.
Он держит себя в прекрасной физической форме и тренируется больше, чем некоторые основные вратари.
У Михаила прекрасные отношения внутри коллектива. Зачем использовать молодого голкипера как третьего номера, если он должен играть и получать игровую практику?» – заявил Александр Кержаков.
- Михаилу в январе исполнилось 38 лет.
- За «Зенит» Кержаков провел 138 матчей и выиграл 17 трофеев.