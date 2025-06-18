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  • Мостовой сказал, что потребуется ЦСКА для успешного сезона без Николича

Мостовой сказал, что потребуется ЦСКА для успешного сезона без Николича

Сегодня, 13:12
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Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от следующего сезона РПЛ. По его словам, ЦСКА после смены главного тренера потребуются точечные укрепления и приобретение забивных форвардов.

– Какое событие в российском футболе за последнее время вас удивило больше всего?

– Навскидку и не скажешь [улыбается].

– Совмещение постов Карпиным в «Динамо» и сборной, сохранение «Пари НН» места в РПЛ, несмотря на поражение в стыковых матчах.

– Да, честно говоря, уже ничего не удивляет. Одни целуют эмблему, через полгода его выгоняют, он приходит в другой клуб и начинает объясняться. Другие, ни разу в жизни не ударившие по мячу, во всеуслышание советуют, как комплектовать команду.

Прямо сейчас идет клубный чемпионат мира, до этого состоялись матчи сборных, люди проводят по сто матчей за сезон, а у нас жалуются на насыщенный график. Этого я никогда не пойму.

– Как, на ваш взгляд, сложится стартующий через месяц новый чемпионат России?

– Думаю, так же, как все последние годы: на чемпионское звание будут претендовать пять, шесть команд. «Динамо»? Все уже забыли о Личке с его фартовым розовым свитером, теперь неделю рассуждают о шансах Карпина. «Спартак»? Я прогнозировал, что красно-белые окажутся в тройке, но третьим финишировали армейцы. «Краснодар». И, конечно, «Зенит».

– Как вы, воспитанник ЦСКА, оцените перспективы обладателя Кубка России в следующем на фоне резонансного ухода Николича?

– А что ЦСКА? Нормальная команда! Одно, два точечных укрепления, приобретение забивных форвардов – и справятся без Николича, о котором уже никто не вспоминает. Состав и желание у армейцев есть, так что поборются непременно!

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Источник: bobsoccer
Россия. Премьер-лига АЕК Динамо ЦСКА Николич Марко Карпин Валерий Личка Марцел Мостовой Александр
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Комментарии (1)
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1750244288
ВСем сестрам роздал по серьгам.Но главное,признался,что прогнозистом оказался хреновым,но в предстоящем сезоне "будет ещё лучше".
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