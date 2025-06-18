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  • Неймар ответил на критику из-за участия в вечеринках и карнавалах

Неймар ответил на критику из-за участия в вечеринках и карнавалах

Сегодня, 11:26

Нападающий «Сантоса» Неймар высказался о своем образе жизни и физической форме.

«Я в хорошей физической форме. Я вел переговоры с несколькими командами о выступлении на клубном чемпионате мира. Переход в «Флуминенсе» был очень близок к тому, чтобы состояться, но я предпочел остаться в «Сантосе» и немного потренироваться. Я на 100% физически готов, но мне нужно стать еще лучше.

У людей есть конкретное представление обо мне как об игроке, спортсмене. Все думают, что вечеринки, которые я устраивал, и карнавалы, которые я посещал, были каждый день, постоянно, а не когда я мог это делать – в свободное время, в выходной, в отпуске.

Неудивительно, что я уже 15 лет играю на высшем уровне, выступаю за большие клубы и сборную Бразилии. Это требует большой самоотверженности, приходится отказываться от многого – я точно знаю, о чем говорю. Непросто добиться того, что мне удалось. Я очень горжусь этим», – сказал Неймар.

  • 33-летний бразилец в этом году провел 14 матчей за «Сантос», забил 3 гола, отдал 3 передачи.
  • Сообщалось, что Неймар не исключает возвращения к выступлениям в Европе.

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Источник: Globo
Бразилия. Серия А Сантос Неймар
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