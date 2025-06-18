«Динамо» просило «Зенит» не вмешиваться в переговоры с Осипенко

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, как «Зенит» пытался перехватить Максима Осипенко.

Защитник был близок к переходу в московский клуб из «Ростова».

Сообщалось, что «Зенит» в 2+ раза перебил зарплату, которую предлагало «Динамо».

– Вы сказали, что у вас хорошие отношения с «Зенитом», даже несмотря на трансфер Осипенко. Что значат ваши слова?

– В «Зените» проявляли интерес к Осипенко. На каком-то этапе нам показалось, что они пытаются повлиять на этот трансфер.

Мы вежливо пообщались с ними, попросили не вмешиваться. Судя по всему, нас услышали.

Мы с Александром Ивановичем Медведевым много работали вместе, и у нас нормальный контакт.