В «Динамо» прокомментировали желание «Зенита» сорвать переход Сергеева

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о предполагаемом вмешательстве «Зенита» в переговоры по Ивану Сергееву.

Московский клуб собирался выкупить форварда у «Крыльев Советов».

Зенитовцы якобы решили вернуть Сергеева, чтобы он не достался «Динамо».

В таком случае Иван формально станет игроком петербургской команды, но продолжит выступать за «Крылья» на правах аренды.

У «Зенита» есть право первоочередного выкупа Сергеева.

– Я тоже читаю новостные каналы. Больше добавить нечего. Если эта история реальна, значит, коллегам есть на что потратить деньги.

– Какие у вас отношения с «Зенитом»?

– Мы взаимодействуем, у нас нормальные отношения. Даже несмотря на ситуацию с трансфером Осипенко.