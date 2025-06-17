В «Динамо» прокомментировали желание «Зенита» сорвать переход Сергеева

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о предполагаемом вмешательстве «Зенита» в переговоры по Ивану Сергееву.
- Московский клуб собирался выкупить форварда у «Крыльев Советов».
- Зенитовцы якобы решили вернуть Сергеева, чтобы он не достался «Динамо».
- В таком случае Иван формально станет игроком петербургской команды, но продолжит выступать за «Крылья» на правах аренды.
- У «Зенита» есть право первоочередного выкупа Сергеева.
– Я тоже читаю новостные каналы. Больше добавить нечего. Если эта история реальна, значит, коллегам есть на что потратить деньги.
– Какие у вас отношения с «Зенитом»?
– Мы взаимодействуем, у нас нормальные отношения. Даже несмотря на ситуацию с трансфером Осипенко.
Источник: Sport24