«Зенит» в 2+ раза перебил зарплату, которую «Динамо» предложило Осипенко

Появились подробности переговоров «Зенита» с защитником «Ростова» Максимом Осипенко.

«Зенит» перехватил Осипенко у «Динамо», предложив ему зарплату в два раза выше. Москвичи готовы были платить Максу 1,4 миллиона евро в год, питерцы предложили более 3 миллионов.

Бело-голубые уже договорились о переходе защитника. Он уже согласился на трансфер с зарплатой менее 1,4 миллиона евро в год. Но тут появился «Зенит». Питерцы предложили лучшему бомбардиру «Ростова» 3 миллиона евро в год без учeта бонусов.

В защитнике также заинтересован «Спартак». КБ предлагает Осипенко более 2 миллиона евро в год. Это меньше, чем у «Зенита», но в Тушине готовы дать хорошие бонусы», – написал источник.