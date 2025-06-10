«Зенит» в 2+ раза перебил зарплату, которую «Динамо» предложило Осипенко

Появились подробности переговоров «Зенита» с защитником «Ростова» Максимом Осипенко.
«Зенит» перехватил Осипенко у «Динамо», предложив ему зарплату в два раза выше. Москвичи готовы были платить Максу 1,4 миллиона евро в год, питерцы предложили более 3 миллионов.
Бело-голубые уже договорились о переходе защитника. Он уже согласился на трансфер с зарплатой менее 1,4 миллиона евро в год. Но тут появился «Зенит». Питерцы предложили лучшему бомбардиру «Ростова» 3 миллиона евро в год без учeта бонусов.
В защитнике также заинтересован «Спартак». КБ предлагает Осипенко более 2 миллиона евро в год. Это меньше, чем у «Зенита», но в Тушине готовы дать хорошие бонусы», – написал источник.
- 31-летний Осипенко в минувшем сезоне провел за «Ростов» 40 матчей, забил 10 голов, отдал 5 передач.
- Его контракт с нынешним клубом рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 5 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»