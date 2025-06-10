Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Беларусь - Россия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • «Зенит» в 2+ раза перебил зарплату, которую «Динамо» предложило Осипенко

«Зенит» в 2+ раза перебил зарплату, которую «Динамо» предложило Осипенко

Сегодня, 12:50
37

Появились подробности переговоров «Зенита» с защитником «Ростова» Максимом Осипенко.

«Зенит» перехватил Осипенко у «Динамо», предложив ему зарплату в два раза выше. Москвичи готовы были платить Максу 1,4 миллиона евро в год, питерцы предложили более 3 миллионов.

Бело-голубые уже договорились о переходе защитника. Он уже согласился на трансфер с зарплатой менее 1,4 миллиона евро в год. Но тут появился «Зенит». Питерцы предложили лучшему бомбардиру «Ростова» 3 миллиона евро в год без учeта бонусов.

В защитнике также заинтересован «Спартак». КБ предлагает Осипенко более 2 миллиона евро в год. Это меньше, чем у «Зенита», но в Тушине готовы дать хорошие бонусы», – написал источник.

  • 31-летний Осипенко в минувшем сезоне провел за «Ростов» 40 матчей, забил 10 голов, отдал 5 передач.
  • Его контракт с нынешним клубом рассчитан до лета 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 5 миллионов евро.

Еще по теме:
Раскрыта дата медобследования Осипенко в «Зените»
«Включили ресурс»: «Зенит» перехватил Осипенко у московских клубов 15
Определен лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов 2
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Ростов Динамо Зенит Осипенко Максим
Рекомендуем
Комментарии (37)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1749553095
Нестолетние безтрофейники совсем берега потеряли
Ответить
BRO_football
1749553596
Наконец-то ещё один трансфер, достойный Соболева!
Ответить
Semenycch
1749554028
Максимом Осипенко не помешает Зениту, а вот по поводу зарплаты эти парнокопытные СМИ лгут.
Ответить
Иван Петров 1986
1749554892
Да он мог и в три раза.
Ответить
В "Спартаке" играют прост
1749556165
Ростовский болбой пополнит зинку...
Ответить
ЗаЖиМ
1749559986
Эх, Макс... Ну, да ладно, чужие деньги считать не корректно, не сядь только на лавку, Новосельцева вспомни... Вы были командой, а теперь коробейники стали с колей и иже с ними, Полоза вспомни!
Ответить
Дубина
1749560661
позор блохастым
Ответить
Тинез Розоп
1749564886
Они уже смирились с тем , что они позор нашего футбола. Подлое и позорное руководство клуба , которое убивает наш футбол…( ни себе ни людям)
Ответить
MaxRnD
1749570057
Пульт дистанционного управления Осипенко и код его активации у Валеры тоже приобретут ? Оно ж просто так на "дурака" не заработает !
Ответить
FCSpartakM
1749571260
3 мульта ? ХАХААХАХАХАХХАХАХАХААХАХ.
Ответить
Главные новости
«Динамо» не продлило контракт с опытным защитником
19:53
Фото«Манчестер Сити» объявил о втором трансфере за сутки
19:30
У бронзового призера Первой лиги будет спонсор: «Нельзя допустить трагедию»
19:19
2
Сборную Италии будет тренировать чемпион мира 2006 года
19:07
Сборная Узбекистана разгромила участника ЧМ-2022
18:50
3
ЦСКА может вернуть тренера, при котором команда стала пятой в РПЛ
18:40
3
Переход Меньяна в «Челси» сорвался: подробности
18:06
«Спартак» нацелился на полуфиналиста ЧМ-2022
17:56
2
ФотоГлушаков прошел возле «Лукойл Арены» с плакатом «Я ненавижу «Спартак»
17:17
24
Футболист «Краснодара» – о Мостовом: «Я не знаю, кто это»
16:42
6
Все новости
Все новости
Фото«Локомотив» показал Комличенко в клубной форме: «Теперь красно-зелeный!»
19:45
Мостовой высказался о трансфере Комличенко в «Локомотив»
19:00
Раскрыта дата медобследования Осипенко в «Зените»
18:18
«Спартак» нацелился на полуфиналиста ЧМ-2022
17:56
2
Пять городов претендуют на проведение матча за Суперкубок России
17:46
3
ФотоГлушаков прошел возле «Лукойл Арены» с плакатом «Я ненавижу «Спартак»
17:17
23
Мелехин – о Бонифаци из «Байера»: «Против Дзюбы тяжелее»
17:05
1
Футболист «Краснодара» – о Мостовом: «Я не знаю, кто это»
16:42
6
Стало известно, почему «Зенит» отказался от трансфера Садулаева
16:34
11
Комличенко сделал выбор между «Макдональдсом» и «Вкусно – и точка»
16:16
7
ЦСКА не ведет переговоры с Личкой
15:49
4
Еще два игрока проходят медосмотр для «Локомотива»
15:34
7
Карпин прокомментировал невызов Дугласа Сантоса в сборную России
15:15
5
Глушаков встал на защиту Николича: «Он же не божился»
15:00
2
Комличенко объяснил, почему выбрал «Локомотив»
14:38
8
Личка близок к назначению в топ-клуб РПЛ
14:28
6
Опытный комментатор «Матч ТВ» сообщил о своем трансфере на Okko
14:00
1
ЦСКА и «Ахмат» могут совершить обмен игроками
13:58
7
Обращение «Ростова» к ушедшему в «Локо» Комличенко
13:25
2
ФотоДевушка Батракова, которая на 10 лет старше его, трогательно поздравила игрока с днем рождения
13:05
19
«Зенит» в 2+ раза перебил зарплату, которую «Динамо» предложило Осипенко
12:50
37
В Кремле заявили, что футбол – это боль России
12:41
14
Комментарий ЦСКА по кандидатуре Осинькина
12:25
6
«Включили ресурс»: «Зенит» перехватил Осипенко у московских клубов
12:00
15
Комличенко после трансфера в «Локо» детально рассказал, как его уговаривал «Спартак» и лично Станкович
11:39
11
Раскрыта зарплата Комличенко в «Локо»
11:29
3
Видео«Локомотив» креативно сообщил о трансфере Комличенко, упомянув «Спартак»
11:20
9
Реакция Рабинера на внезапный уход Николича из ЦСКА
11:17
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 