В «Зените» отреагировали на сохранение в РПЛ «Пари НН» вместо «Оренбурга»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о выборе последнего участника следующего розыгрыша РПЛ.

«Химки» не получили лицензию и были исключены из состава участников чемпионата России.

«Зенит» хотел, чтобы в высшем дивизионе остался «Оренбург», занявший 15-е место в прошедшем сезоне.

В итоге прописку в РПЛ сохранил «Пари НН», вылетевший от «Сочи» в стыках.

– Вы считаете решение оставить «Пари НН» в РПЛ справедливым?

– По совокупности всех факторов – да.