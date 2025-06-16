Чинквини – о Жерсоне в «Зените»: «Трансфер европейского топ-уровня»

Бывший менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини высказался о скором трансфере Жерсона в петербургский клуб.

«Это заметный игрок и его связывают со многими большими клубами в Европе. Он играет за сборную Бразилии и это говорит о его уровне. Если «Зениту» удастся его подписать, то это будет переход уровня большого европейского топ-клуба», – сказал Чинквини.