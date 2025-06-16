Орлов – о последствиях трансфера Даку: «Надо выгнать из «Зенита» двух нападающих»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном приобретении «Зенитом» нападающего Мирлинда Даку у «Рубина».

– Если приедет Даку, надо просто выгнать из «Зенита» двух предыдущих нападающих. Но это уже будет решать Семак.

Хотя неизвестно, что даст результат. Но все же есть хорошая русская пословица, ее надо помнить, когда собираешь команду – «лучшее враг хорошего». Когда у тебя все хорошо, а ты хочешь еще лушего – и ба-бах, и этот новый тренер не приносит успеха. Такое бывало.

– Жерсон – замена Венделу?

– Скорее, в первую очередь Клаудиньо, по нему же пошли разговоры сразу после отъезда Клаудинью зимой. Значит, еще одного кого-то должны пригласить.

– Еще один вратарь «Зениту» нужен после завершения карьеры Кержаковым?

– Третий вратарь должен быть молодой и перспективный, а два других голкипера – два равных.