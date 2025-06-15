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Реакция Аршавина на уход Николича из ЦСКА

Вчера, 22:47
3

Заместителя председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал уход Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА. Серб возглавил греческий АЕК.

«Неожиданно было, что Николич так ушел. Обычно в ЦСКА всe основательно происходит, спокойно, предсказуемо, и давно такого, мне кажется, с ЦСКА не случалось.

Не знаю, в чем причина, но это очень неожиданно. Хоть я и не верил в «ромб» Николича, но он работал. ЦСКА проиграл только «Зениту» в одном матче Кубка, где тоже играл неоптимальным составом. Поэтому всe шло к тому, что ЦСКА тоже поверил и заявил, что будет бороться за первое место.

Сейчас кого бы ЦСКА ни назначил, какое‑то время у тренера точно уйдет на притирку к тем игрокам, которые есть, и ЦСКА какое‑то время потеряет», – сказал Аршавин.

  • 45-летний Николич покинул ЦСКА 9 июня и после стал главным тренером АЕКа.
  • Под руководством серба красно-синие стали 3-ми в чемпионате РФ и выиграли Кубок страны.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига АЕК ЦСКА Николич Марко Аршавин Андрей
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Комментарии (3)
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Dr Metal
1750016964
После Газзаева это был лучший тренер
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Интерес
1750017902
Завтра игроки соберутся и с вопросом к Гинеру :"А кто у нас тренер,что делать будем-через 28 дней важный матч?!" Навстречу выйдет Кучерявый,и скажет :"Всё у нас идёт неплохо-тренируйтесь! Старший-Лёха!". И захлопнет дверь...
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1750045190
Очнулся Оршавен,уже даже уборщицы на базе высказались поэтому поводу
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