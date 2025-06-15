Реакция Аршавина на уход Николича из ЦСКА

Заместителя председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал уход Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА. Серб возглавил греческий АЕК.
«Неожиданно было, что Николич так ушел. Обычно в ЦСКА всe основательно происходит, спокойно, предсказуемо, и давно такого, мне кажется, с ЦСКА не случалось.
Не знаю, в чем причина, но это очень неожиданно. Хоть я и не верил в «ромб» Николича, но он работал. ЦСКА проиграл только «Зениту» в одном матче Кубка, где тоже играл неоптимальным составом. Поэтому всe шло к тому, что ЦСКА тоже поверил и заявил, что будет бороться за первое место.
Сейчас кого бы ЦСКА ни назначил, какое‑то время у тренера точно уйдет на притирку к тем игрокам, которые есть, и ЦСКА какое‑то время потеряет», – сказал Аршавин.
- 45-летний Николич покинул ЦСКА 9 июня и после стал главным тренером АЕКа.
- Под руководством серба красно-синие стали 3-ми в чемпионате РФ и выиграли Кубок страны.