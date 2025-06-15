Болельщики раскритиковали новый мяч РПЛ

Болельщики негативно высказались о новом мяче, которым будут играть в РПЛ в сезоне-2025/26.

Ранее его фотографию показал «Краснодар» в своем телеграм-канале.

«А это новый мяч Российской Премьер-Лиги ⚽️🇷🇺. Ждем ваше честное мнение в комментариях 👇🤓», – говорится в сообщении клуба.

Пользователи оставили много критических отзывов: «он что, не надутый», «старый лучше», «как будто из пневмата обстреляли», «как будто корова пожевала 😁», «не, ну реально, что за вмятины?!»