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  • Гурцкая: «Станкович, который ни *** не сделал, получает еще больше бабок, почему Николич не может получать больше?»

Гурцкая: «Станкович, который ни *** не сделал, получает еще больше бабок, почему Николич не может получать больше?»

Вчера, 22:22
8

Агент Тимур Гурцкая высказался о финансовом аспекте ухода Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА. Сербский специалист возглавил греческий АЕК.

«Не было разговора ни про семью, ни про трудности дороги. Ничего! Да, он хотел переподписать контракт. А кто не хочет?

Он пришел на очень скромных условиях для его статуса. Давай зрителям цифры скажем – он в Эмиратах получал 3 миллиона евро [в год], в ЦСКА пришел на 1,2 миллиона. Дав результат, ему надо было продлить свой контракт на улучшенных условиях. Что тут не так?

Почему условный тренер Станкович, который вообще ни *** не сделал, продлевает контракт и получает еще больше бабок? Почему Николич-то не может получать больше денег?

Почему, как потом выяснилось, Федотов получал 200 миллионов рублей в ЦСКА в год? Почему Николич должен быть *** сербским парнем бессребренником, который просто патриотично должен работать? Он показал очень приемлемый результат. Дал надежду.

Я слышал от Акинфеева, который видел огромное количество тренеров и у которого комната трофеев, – Игорь сказал, что мы можем побороться за чемпионство», – сказал Гурцкая.

  • 45-летний Николич покинул ЦСКА 9 июня и после стал главным тренером АЕКа.
  • Сообщалось, что отступные за тренера, которые получит российский клуб, составляют 600 тысяч евро.
  • Под руководством серба красно-синие стали 3-ми в чемпионате РФ и выиграли Кубок страны.
  • «Спартак» занял 4-е место в РПЛ, отстав от ЦСКА на 2 очка. В FONBET Кубке России команда выбыла на стадии финала Пути регионов.
  • Новый контракт главного тренера Деяна Станковича с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года.

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Источник: телеграм-канал «ФУТБОЛЬНЫЙ БИГИ»
Россия. Премьер-лига Спартак АЕК ЦСКА Николич Марко Станкович Деян Гурцкая Тимур
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Комментарии (8)
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1750016742
Гурцкая спартачила-это одно,а ЦСКА -другое.ПОэтому можешь Станку сам доплачивать.Мы,болельщики ЦСКА,в свою очередь,удовлетворены переподписанием контракта "Спартака" с великим тренером Станковичем,потому что мы-благородные люди и ценим достоинства "любимого соперника".
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шахта Заполярная
1750016944
Гурцкая - это баба или мужик
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нейтральныйкакникто
1750041002
Федотов получал 200 миллионов рублей в ЦСКА в год------За что такое вознаграждение??????Это же сколько жизней надо простому россиянину , чтобы получить столько??????А потом говорят о каких то , заоблачных ,средних зарплатах в РФ.
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subbotaspartak
1750041945
Странное имя у тётки - Тимур...
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Литейный 4 (returned)
1750051669
Толстый баян про физрука хряков. Гыгыгы
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