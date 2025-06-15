Гурцкая: «Станкович, который ни *** не сделал, получает еще больше бабок, почему Николич не может получать больше?»

Агент Тимур Гурцкая высказался о финансовом аспекте ухода Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА. Сербский специалист возглавил греческий АЕК.
«Не было разговора ни про семью, ни про трудности дороги. Ничего! Да, он хотел переподписать контракт. А кто не хочет?
Он пришел на очень скромных условиях для его статуса. Давай зрителям цифры скажем – он в Эмиратах получал 3 миллиона евро [в год], в ЦСКА пришел на 1,2 миллиона. Дав результат, ему надо было продлить свой контракт на улучшенных условиях. Что тут не так?
Почему условный тренер Станкович, который вообще ни *** не сделал, продлевает контракт и получает еще больше бабок? Почему Николич-то не может получать больше денег?
Почему, как потом выяснилось, Федотов получал 200 миллионов рублей в ЦСКА в год? Почему Николич должен быть *** сербским парнем бессребренником, который просто патриотично должен работать? Он показал очень приемлемый результат. Дал надежду.
Я слышал от Акинфеева, который видел огромное количество тренеров и у которого комната трофеев, – Игорь сказал, что мы можем побороться за чемпионство», – сказал Гурцкая.
- 45-летний Николич покинул ЦСКА 9 июня и после стал главным тренером АЕКа.
- Сообщалось, что отступные за тренера, которые получит российский клуб, составляют 600 тысяч евро.
- Под руководством серба красно-синие стали 3-ми в чемпионате РФ и выиграли Кубок страны.
- «Спартак» занял 4-е место в РПЛ, отстав от ЦСКА на 2 очка. В FONBET Кубке России команда выбыла на стадии финала Пути регионов.
- Новый контракт главного тренера Деяна Станковича с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года.