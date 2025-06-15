Гурцкая: «Станкович, который ни *** не сделал, получает еще больше бабок, почему Николич не может получать больше?»

Агент Тимур Гурцкая высказался о финансовом аспекте ухода Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА. Сербский специалист возглавил греческий АЕК.

«Не было разговора ни про семью, ни про трудности дороги. Ничего! Да, он хотел переподписать контракт. А кто не хочет?

Он пришел на очень скромных условиях для его статуса. Давай зрителям цифры скажем – он в Эмиратах получал 3 миллиона евро [в год], в ЦСКА пришел на 1,2 миллиона. Дав результат, ему надо было продлить свой контракт на улучшенных условиях. Что тут не так?

Почему условный тренер Станкович, который вообще ни *** не сделал, продлевает контракт и получает еще больше бабок? Почему Николич-то не может получать больше денег?

Почему, как потом выяснилось, Федотов получал 200 миллионов рублей в ЦСКА в год? Почему Николич должен быть *** сербским парнем бессребренником, который просто патриотично должен работать? Он показал очень приемлемый результат. Дал надежду.

Я слышал от Акинфеева, который видел огромное количество тренеров и у которого комната трофеев, – Игорь сказал, что мы можем побороться за чемпионство», – сказал Гурцкая.