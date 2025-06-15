Агаларов высказался о намерении побить рекорд Дзюбы

Нападающий «Динамо Мх» Гамид Агаларов чувствует потенциал стать лучшим бомбардиром в истории России.
– Ты чувствуешь, что не слабее топовых форвардов нашего чемпионата?
– Не люблю себя оценивать и сравнивать с кем-то. Меня один раз спросили, кто может обогнать Артема Дзюбу по голам, я ответил, что сам смогу это сделать.
– Смело.
– А что, мне нужно было другого кого-то назвать? Это потом обсуждали целый месяц, поэтому не стану себя оценивать. Но скажу, что при должном подходе и правильном отношении я снова смогу стать лучшим бомбардиром РПЛ.
– Артем для тебя – хороший футбольный пример?
– Дзюба – один из сильнейших нападающих в истории российского футбола. Он лучший бомбардир, а это главный показатель работы форварда. Что еще нужно? В своем возрасте он делает разницу и тащит «Акрон» на себе.
- Агаларов – лучший бомбардир РПЛ сезона-2021/22. Тогда игрок выступал за «Уфу».
- 24-летний игрок стоит 1,2 миллиона евро.
- Всего у Гамида 50 голов в карьере.