Агаларов высказался о намерении побить рекорд Дзюбы

Нападающий «Динамо Мх» Гамид Агаларов чувствует потенциал стать лучшим бомбардиром в истории России.

– Ты чувствуешь, что не слабее топовых форвардов нашего чемпионата?

– Не люблю себя оценивать и сравнивать с кем-то. Меня один раз спросили, кто может обогнать Артема Дзюбу по голам, я ответил, что сам смогу это сделать.

– Смело.

– А что, мне нужно было другого кого-то назвать? Это потом обсуждали целый месяц, поэтому не стану себя оценивать. Но скажу, что при должном подходе и правильном отношении я снова смогу стать лучшим бомбардиром РПЛ.

– Артем для тебя – хороший футбольный пример?

– Дзюба – один из сильнейших нападающих в истории российского футбола. Он лучший бомбардир, а это главный показатель работы форварда. Что еще нужно? В своем возрасте он делает разницу и тащит «Акрон» на себе.