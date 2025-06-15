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Агаларов высказался о намерении побить рекорд Дзюбы

15 июня 2025, 15:55
8

Нападающий «Динамо Мх» Гамид Агаларов чувствует потенциал стать лучшим бомбардиром в истории России.

– Ты чувствуешь, что не слабее топовых форвардов нашего чемпионата?

– Не люблю себя оценивать и сравнивать с кем-то. Меня один раз спросили, кто может обогнать Артема Дзюбу по голам, я ответил, что сам смогу это сделать.

– Смело.

– А что, мне нужно было другого кого-то назвать? Это потом обсуждали целый месяц, поэтому не стану себя оценивать. Но скажу, что при должном подходе и правильном отношении я снова смогу стать лучшим бомбардиром РПЛ.

– Артем для тебя – хороший футбольный пример?

– Дзюба – один из сильнейших нападающих в истории российского футбола. Он лучший бомбардир, а это главный показатель работы форварда. Что еще нужно? В своем возрасте он делает разницу и тащит «Акрон» на себе.

  • Агаларов – лучший бомбардир РПЛ сезона-2021/22. Тогда игрок выступал за «Уфу».
  • 24-летний игрок стоит 1,2 миллиона евро.
  • Всего у Гамида 50 голов в карьере.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Акрон Динамо Мх Дзюба Артем Агаларов Гамид
Комментарии (8)
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andrei-sarap-yandex
1749992586
слабый игрок
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subbotaspartak
1749994607
БДзюба играл в Спартаке, играл с Халком...
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Mirak92
1749996855
В PES наверное имеет ввиду
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Garrincha58
1749999736
если забивать по 10 голов в сезон то лет 15 надо и то не догонишь
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Strig
1750000668
ну-ну...
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zigbert
1750014437
После успеха в Уфе его бомбардирские качества несколько притупились. А ведь тут придется забивать много в каждом сезоне.
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Plyash
1750017041
Деревяга узнает , ещё года три будет свою статистику повышать , чудовище алчное .
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